A Cuneo un convegno dal titolo "D'ufficio. Trappola o scudo della burocrazia"

“D’ufficio”. Trappola o scudo della burocrazia?"



Il convegno che si terrà martedì 3 ottobre alle ore 17:30 presso lo Spazio Incontri Fondazione CRC a Cuneo (Via Roma 17) è organizzato da A.I.S.P.A. (Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni) sul tema degli atti della Pubblica Amministrazioni ed i loro risvolti in termini di abuso d’ufficio, omissione, segreto d’ufficio, ecc.

L’evento è rivolto a sindaci ed amministratori, dipendenti pubblici, ma anche cittadini curiosi di capire i limiti di legge che prevalgono nella pubblica amministrazione.

Con il moderatore Sergio Pasi, giovane avvocato di Cuneo, interverranno la Prof.ssa Maura Mattalia dell’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza, l’Avv. Fabio Ghiberti del Foro di Torino ed il Dott. Onelio Dodero Procuratore della Repubblica - Tribunale di Cuneo.

"Un argomento, sappiamo, essere delicato e di grande importanza per coloro che, per lavoro e non, hanno a che fare con documenti ed atti pubblici. Per tale motivo è sorta l'esigenza di organizzare questo momento divulgativo e di confronto con personalità che vivono il problema sul campo e con professionisti del settore". Spiega la Presidente di AISPA, Serena Gasco "Le norme che li regolano possono diventare motivo per “non fare”? Cosa può diventare un’arma a doppio taglio? Si cercherà di fare un’analisi concreta per trovare il giusto equilibrio per una gestione ottimale".

L’ingresso è gratuito e verrà rilasciato un attestato di partecipazione. I posti sono limitati, l'iscrizione è obbligatoria tramite il seguente link:

https://forms.gle/vUrVamSMvVaTy253A