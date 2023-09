A Prazzo in scena "Va 'n Merica": spettacolo teatrale con accompagnamento musicale dal vivo

Sabato 30 settembre alle ore 20.30, presso le ex scuderie della ex Caserma Pisacane di Prazzo Inferiore, in Valle Maira, si terrà lo spettacolo teatrale con musica dal vivo “Vad ‘n Merica” da un idea di Mauro Musicco ed ispirato al libro ”Il Modo dei Vinti“ di Nuto Revelli.

Nella metà degli anni ’70 del 900 Nuto Revelli pubblica IL MONDO DEI VINTI, testo di rara intensità intellettuale ed umana. Testimonianza della campagna povera piemontese il cui significato ha innescato un diverso modo di guardare le montagne, le colline e le pianure del Piemonte. Voci che, colte nella contemporaneità, dicono anche, senza retorica, le ragioni del migrare dei poveri di tutto il mondo.

Vad ‘n Merica è una particolare rilettura di coloro che, per cercare un futuro migliore, scelsero l’America del Nord. L’idea che nel loro viaggio, nel transitare in una terra sconosciuta, abbiano ascoltato suoni e musiche degli altri popoli che incontrarono.

Lo spettacolo con Franco Testore (voce narrante), Mauro Musicco (chitarra, voce e armoniche a bocca), Max De Bernardi (chitarra, fingerpicking e voce), Archiensel studio (suoni e luci) è inserito all’interno della rassegna Ecomusei Palcoscenico Naturale promossa dalla Regione Piemonte, Abbonamento Musei e Fondazione Piemonte dal Vivo per scoprire l’identità del territorio piemontese.

All’evento a carattere teatrale con musica dal vivo, si affiancheranno nella stessa giornata di sabato, iniziative per la promozione della conoscenza del territorio quali: Passeggiata escursionistica sul Sentiero della canapa e Laboratorio di degustazione sui mieli locali. Le iniziative si inserisco all’interno della 28° Sagra della Patata di Prazzo che si svolgerà nei giorno sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre.

Per informazioni:

ecomuseoavm.comunicazione@gmail.com - 0171.999123 - 347.4130525

Link: https://piemontedalvivo.it/spettacolo/vad-n-merica/

In dettaglio il programma prevede:

Sabato 30 settembre 2023 ore 20.30-22.00 – Spettacolo teatrale “Vad ‘n Merica” dove i testi si mescolano alla musica quale veicolo rappresentativo e coerente alla lettura stessa. Prazzo Inferiore ex scuderie della ex Caserma Pisacane. Costo biglietto € 5. Biglietti acquistabili in loco prima dello spettacolo

Sabato 30 settembre 2023 ore 15 – Passeggiata escursionista ad anello sul Sentiero della Canapa accompagnati da esperto del territorio di Prazzo e della sua storia – durata 2,30 ore - dislivello 358 m. ritrovo sulla piazzetta di Prazzo Inferiore alle ore 14.45. Consigliato abbigliamento comodo. Partecipazione gratuita, gradita prenotazione. Contattare cell. 347 1032172 ore serali

Sabato 30 settembre 2023 ore 17 – Laboratorio di degustazione di mieli locali con l’Azienda Agricola Stefania Binello – presso Piazzetta davanti Chiesa Parrocchiale di Prazzo inferiore (in caso di maltempi il laboratorio si svolgerà sotto i portici della ex pretura a Prazzo Inferiore) Partecipazione gratuita, obbligatoria prenotazione per numero limitato di posti. Contattare cell. 347 1032172 ore serali