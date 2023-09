Alba ospita la terza "Reunion biker": il motogiro benefico attraverso le Langhe

La presentazione della manifestazione in comune ad Alba con il sindaco Carlo Bo e i presidenti dei moto club organizzatori

Al via ad Alba, domenica 24 settembre, la terza "Reunion biker".

La manifestazione, organizzata dai moto club delle Langhe per raccogliere fondi da donare in beneficenza, si aprirà alle 8 in piazza senator Cagnasso dove, fino alle 10 sarà possibile fare colazione, iscriversi e ritirare i gadget.

Seguirà un breve motogiro nelle Langhe, che porterà i partecipanti alla visita di una cantina della zona e a un famoso torronificio dell’albese.

Al rientro un pranzo servito sempre in piazza senator Cagnasso con accompagnamento musicale e subito dopo uno show di motociclisti acrobatici.

L'invito degli organizzatori: "Vi attendiamo numerosi!".