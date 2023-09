Cherasco aderisce a “Puliamo il mondo”

Il Comune di Cherasco, in particolare l’assessorato ai Servizi Ecologici, in collaborazione con la Fondazione Legambiente, organizza anche per l’anno 2023 una giornata di pulizia delle aree verdi del territorio cheraschese.

L’iniziativa PULIAMO IL MONDO si terrà sabato 7 ottobre 2023 dalle 9,00 ALLE 12,00.

Per partecipare occorre iscriversi entro il 5 ottobre 2023, attraverso il link https://forms.gle/RbaJJTSoXV6qyqiE6 oppure telefonando all’ufficio turistico 0172 427050.

"É dovere di tutti noi mantenere pulite e in ordine le nostre vie, le nostre strade e le aree verdi. - dice l’assessore ai Servizi Ecologici Umberto Ferrondi – Aderire a Puliamo il mondo è un chiaro messaggio in risposta all’inciviltà e all’intollerabile abbandono dei rifiuti che deturpano il nostro bellissimo territorio. È importante sensibilizzare grandi e piccoli al tema del rispetto e della salvaguardia del proprio territorio. Sono tutti invitati a partecipare a questo importante appuntamento ambientale".

Sabato 7 ottobre i punti di ritrovo saranno due: a Cherasco centro storico, presso la piazza del Municipio e a Roreto di Cherasco, presso il campo sportivo.

Tutti gli aderenti riceveranno un kit di raccolta gratuito. Potrà essere utilizzato anche un kit di raccolta già in possesso.I partecipanti, dopo il ritrovo, accompagnati dai volontari, si recheranno nella zona di raccolta. Tutti i partecipanti, inoltre, saranno coperti da apposita polizza assicurativa attivata da Fondazione Legambiente.

Per maggiori informazioni contattare il Comune di Cherasco al numero 0172 427050.