Stop ai mezzi pesanti sul ponte di Barjols: Garessio rende operativa l'ordinanza adottata dopo l'alluvione del 2020

“Una situazione che non è più sostenibile, dalle istituzioni e dagli enti preposti non abbiamo notizie ormai da tempo. Il silenzio è diventato assordante”.

Così il sindaco di Garessio, Ferruccio Fazio, commenta la situazione della viabilità nel suo comune dove, dopo l’alluvione del 2020 e l’abbattimento per ragioni di sicurezza del ponte "ex Lepetit" sulla statale 582 del Colle San Bernardo, si attendono ancora risposte da ANAS.

“Il traffico pesante in paese e sulla statale del colle del San Bernardo è notevolmente aumentato - prosegue il primo cittadino - e non è più sostenibile per il nostro paese che è attraversato anche dalla statale 28; la viabilità interna è sempre più pericolosa".

A una situazione già fragile non ha certo giovato l’ordinanza emessa dal Comune di Pornassio che blocca il passaggio dei tir sul Colle di Nava; provvedimento che è stato poi modificato salvaguardando i mezzi che devono scaricare e caricare merci tra la provincia di Cuneo e quella di Imperia.

Una scelta che ha provocato la levata di scudi di molte associazioni di categoria legate ai trasporti del Cuneese (Astra, Confartigianato Trasporti, Fai, Confapi Cuneo su tutte) e che ha innescato una reazione a catena, con l'aumento del traffico su altri fronti, incluso il Colle del San Bernardo a Garessio, strada per altro, molto più stretta del Nava.

Mentre l'ordinanza di Pornassio resta in vigore, anche se contenuta con “filtri”, tramite posti di blocco di polizia e carabinieri in Liguria e Piemonte, in attesa che Anas valuti soluzioni, come, ad esempio, l’installazione di impianti semaforici intelligenti; intanto il Comune di Garessio ha deciso di rendere operativa l'ordinanza del 2020 che vieta il transito i tir superiori alle 15 tonnellate sul ponte di Barjols, perché proprio qui si sta concentrando un notevole incremento di mezzi pensanti.

"Garessio non può continuare a sostenere un passaggio così intenso di mezzi pesanti. - conclude Fazio - "In questi giorni provvederemo a installare la cartellonistica e a instituire controlli. Ci appelliamo nuovamente ad ANAS affinché venga disposto l'avvio dei lavori per la ricostruzione del ponte".

Il traffico sul ponte di Barjols sarà quindi vietato ai mezzi pesanti, ad eccezion fatta per quelli diretti alle aziende del paese, fino a che non vi saranno novità rilevanti da parte di ANAS per la ricostruzione del ponte della ex Lepetit.