La campanella di Oasi Giovani a Savigliano è tornata a suonare

Lunedì scorso la campanella delle scuole è tornata a suonare, così come è tornata a suonare la campanella del Centro educativo post-scolastico di Oasi Giovani, che lunedì 11 settembre ha riaperto i battenti.

Anche quest'anno bambini e ragazzi trovano nei locali di corso Roma un supporto nello svolgimento dei compiti e tanti momenti di gioco, sia libero che organizzato. Nel corso delle settimane prenderanno il via, come da tradizione, tanti laboratori culturali e sportivi (solo per citarne uno, quello di basket con i “Gators”). Mentre è già attivo il servizio mensa e l'accompagnamento da parte del personale nel tragitto tra le scuole e la sede di Oasi Giovani.

Gli studenti sono divisi in diversi gruppi: prima e seconda elementare, terza, quarta e quinta elementare, e poi le medie. Questo per far sì che i giovani utenti possano lavorare a seconda delle esigenze proprie di ogni età.

La parola d'ordine, anche quest'anno, è flessibilità: a seconda delle necessità, ogni famiglia può scegliere la frequenza quotidiana o soltanto per alcuni giorni alla settimana. Così come può scegliere tra fasce orarie diverse.



Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre. È possibile iscriversi scaricando il modulo dal sito www.oasigiovani.it, scansionandolo ed inviandolo via e-mail a centroeducativo@oasigiovani.it. In alternativa, è possibile consegnarlo a mano (o anche ritirarlo direttamente) presso la segreteria dell'ente, il lunedì ed il mercoledì, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18. Da alcuni giorni, inoltre, è attiva anche la possibilità di iscrivere i propri figli in modalità completamente on-line, sul sito internet dell'ente.

«Per coloro che vogliano saperne di più – precisano le educatrici – è possibile prendere un appuntamento per parlare con il nostro staff e visitare i locali di corso Roma».