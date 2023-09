La Giunta di Crissolo acquista due tapis roulant

“Oggi si guarda al domani”, aveva detto il sindaco di Crissolo Fabrizio Re il giorno della riapertura ufficiale della “Seggiovia Monviso”. Impossibile non coniugare quel domani come una sorta di tacito impegno per il futuro, con l’inverno. Oggi, trascorsi quasi tre mesi da quel giorno, ecco arrivare i primi fatti.