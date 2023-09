La rinascita di Ostana raccontata negli incontri dal 22 al 24 settembre

“Dallo spopolamento alla rinascita, il caso di Ostana” è il titolo degli incontri che si terranno da venerdì 22 a domenica 24 settembre nel paese dell’alta Valle Po.

Tra gli ospiti don Luigi Ciotti che interverrà domenica alle 9 nel salone del Municipio.

Il fondatore del gruppo Abele e dell’associazione Libera contro le mafie è cittadino onorario di Ostana dove nel 2017 ha tenuto a battesimo la “Scuola di Politica”.

Ciotti ha toccato molteplici volte nell’ambito delle sue analisi e divulgazioni, oltre che i problemi legati alle dipendenze, (dalle droghe, dall’alcool, dalla ludopatia ecc.) ha preso in considerazione spesso la montagna

Così come accade nelle aree svantaggiate delle metropoli in cui agiscono i suoi gruppi, anche questi luoghi sono considerati come delle “sfide” e richiedono interventi mirati per offrire servizi e opportunità per tutti, non solo per i giovani.

I tre giorni ad Ostana fanno parte della XXXIII edizione degli “Incontri tra Montani”.

Durante un tour guidato, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare direttamente le affascinanti iniziative nate in loco. Dall'impegno nel preservare il patrimonio boschivo, all'agricoltura locale, fino alle soluzioni innovative nell'allevamento, come quella delle capre cashmere, da cui si ricava la preziosa lana e si potranno mettere in luce le prospettive ancora floride del territorio di montagna.

Il calendario degli incontri si apre venerdì 22 settembre, alle 18, nel salone municipale, apertura del convegno e sintesi della storia di Ostana (1985-2023) a cura della sindaca del paese Silvia Rovere e Giacomo Lombardo.

Visita alla piccola scuola di Ostana e, alle 20, cena al Rifigio Galaberna.

Sabato 23 settembre alle 9,30 visita a “Quel po’ di pan”, la panetteria della Villa; alle 10, visita al “Bosco incantato” e alle 11 a “L’orto di Ostana”; alle 11.30 visita all’agriturismo “A nostro mizoun” a cui farà seguito, alle 12,30, il pranzo a menù fisso.

Al pomeriggio, alle 15 si riaprono gli incontri al centro polifunzionale “Lou Pourtoun” con la presentazione delle attività della cooperativa “Viso a Viso” a cura di Federico Bernini; “Con la cultura si mangia” a cura di Valter Giuliano e Ines Cavalcanti.

“La trasformazione urbanistica e sociale di Ostana a partire dal 1985” a cura di Antonio De Rossi con interventi di Enrico Crespo e Tobias Luthe.

Alle 19,30 cena alla “Merenderia” di “Lou Pourtoun”. Alle 21, sempre al centro polifunzionale, si eseguiranno i canti della tradizione popolare con i cantori spontanei delle valli occitane del Piemonte.

Domenica 24 settembre, alle 9, nel salone municipale, riflessioni a cura dell’associazione “Incontri tra Montani”. In conclusione sono previsti gli interventi con don Luigi Ciotti, Giovanni Teneggi e Annibale Salsa.

Alle 13 al rifugio “Galaberna” si terrà il pranzo che chiude la manifestazione.