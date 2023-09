Ogni giorno almeno una decina di bonifiche imenottori per i vigili del fuoco, ma si interviene solo in urgenza

Una quindicina di bonifiche imenotteri solo nella giornata di ieri, giovedì 21 settembre, ma le chiamate al centralino dei vigili di fuoco di Cuneo sono state almeno il doppio, da tutta la Provincia, tranne che nelle zone montane.

Una tipologia di intervento tipica di questa stagione con almeno una decina di bonifiche al giorno.

Come ci spiegano dalla sala operativa si va sul posto solo in caso di intervento tecnico e urgente, cioè se non è differibile. In alternativa esistono ditte specializzate da chiamare.

La valutazione viene fatta in sala operativa in base alle informazioni raccolte. Un intervento è considerato urgente se il nido è dentro l'abitazione, in stanze come la camera da letto o la cucina. Oppure se a chiamare è una persona anziana o con disabilità. Se invece è nel muro esterno, o in una pianta del giardino allora è considerato differibile alla ditta privata.

Il punto è non impegnare le squadre in interventi non urgenti e lasciarle libere per poter operare su eventuali incendi e incidenti.