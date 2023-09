Ripartono i lavori al cantiere del Borgheletto a Mondovì Breo

Finalmente si è sbloccata la situazione che teneva in stallo il maxi cantiere del Borgheletto a Mondovì Breo.

Fermi da circa tre mesi, non per questioni tecniche ma per problematiche di diversa natura dipendenti della ditte incaricate dell'intervento. E in merito, alcune settimane fa, il cnetro destra monregalese aveva presentato un'interrogazione, da discutere nel corso del prossimo consiglio comunale (leggi qui).

"Ottima notizia per la nostra Città - ha annunciato attraverso un video messaggio il vice sindaco e assessore al lavori pubblici, Gabriele Campora - le ditte incaricate dei lavori nel cantiere del Borgheletto a Breo hanno finalmente trovato un accordo quindi da lunedì 25 settembre ripartiranno i lavori. Superiamo una fase di stallo indipendente dalle nostre volontà, con garanzia che non vi saranno altre interruzioni fino al completamento dei lavori.

Da lunedì quindi, il transito in via Beccaria verrà interrotto dopo l'intersezione con via Rosa Govone e l'accesso a piazza Roma verrà consentito istituendo il doppio senso di marcia per chi proviene da piazza Cesare Battisti.

Ringraziamo residenti commercianti per la collaborazione e la pazienza sempre dimostrate e garantiamo massimo coinvolgimento in occasione della manifestazione "Calici e forchette - Peccati di Gola" che porterà sicuramente molti visitatori nella nostra città".