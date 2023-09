Doppio intervento da parte dei vigili del fuoco per spegnere due incendi tetto con pannelli fotovoltaici nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 22 settembre.

Il primo a Cissone, nelle Langhe, in località Boschetto. Sul posto i vigili permanenti di Alba e i volontari di Dogliani.

Praticamente negli stessi minuti una chiamata analoga è arrivata da Mondovì, in via dei Sent. Sul posto i vigili del fuoco di Mondovì supportati dall'autoscala di Cuneo.