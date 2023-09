13 Consigli Essenziali per la Fotografia di Prodotti su Amazon

L'e-commerce è un mondo in costante crescita, e la fotografia di prodotti è una componente cruciale per il successo su piattaforme come Amazon. In questo articolo, esploreremo dieci preziosi consigli forniti da esperti di fotografia di prodotti per ottenere immagini di alta qualità che aiutino a distinguere il tuo marchio su Amazon.

Ovviamente l’immagine da curare al massimo su Amazon è la prima, cioè l’immagine principale del tuo prodotto, quella che sarà visibile nella griglia dei risultati di ricerca insieme a tutti i concorrenti. Anche le altre 6-7 immagini sono importanti, una volta che l’utente avrà fatto click sul tuo prodotto saranno utili a spiegare e mostrare il prodotto nel migliore dei modi.

Shooting Studio, infatti, dal 2017 si è specializzato per diventare un esperto fotografo-per-ecommerce . In questo articolo spiega come fotografare i prodotti da mettere in vendita su Amazon (ecco le regole di Amazon per la gallery prodotti ) e su ecommerce. Oggi grazie all’esperienza accumulata fornisce questi 12 consigli:

1. La Luce: Il Cuore della Fotografia di Prodotti

La luce è il pilastro della fotografia di prodotti di successo su Amazon. La sua gestione accurata è fondamentale. La luce naturale è spesso la scelta migliore, ma quando non è disponibile o insufficiente, considera l'uso di luci artificiali, come softbox o pannelli LED. Evita ombre indesiderate e riflessi distrattivi per mettere in evidenza il tuo prodotto.

2. Lo Sfondo: Semplice ed Efficace

Lo sfondo gioca un ruolo essenziale nelle immagini su Amazon. Mantienilo semplice e neutro, come il bianco, (#ffffff), per mettere in primo piano il tuo prodotto. Un fondo uniforme permette ai potenziali clienti di concentrarsi sull'oggetto senza distrazioni e rispetta le regole di Amazon.

3. Prospettive Varie: Diversità che Attira

Fotografa il tuo prodotto da diverse angolazioni e prospettive. Scatti dall'alto, lateralmente e da vicino possono dare una visione completa del tuo articolo. Fornire una varietà di immagini aiuta i clienti a comprendere meglio il prodotto e le sue dimensioni reali.

4. La Nitidezza e la Profondità di Campo

La nitidezza è fondamentale nella fotografia di prodotti. Utilizza un treppiede per evitare sfocature e assicurati che il tuo prodotto sia ben a fuoco. Puoi anche sfruttare la profondità di campo per mettere in risalto l'oggetto, sfocando lo sfondo. Questo conferisce alle tue immagini un aspetto professionale e aiuta a concentrare l'attenzione sull'articolo.

5. Uniformità nell'Aspetto delle Immagini

Mantieni uniformità nell'aspetto delle tue immagini su Amazon. Usa un set di stili e dimensioni di immagini coerenti per tutti i tuoi prodotti. Questo contribuirà a creare un marchio riconoscibile e a dare un aspetto professionale alle tue pagine di prodotto.

6. Ottimizzazione per il Caricamento Veloce

Immagine troppo grandi possono rallentare il caricamento della pagina su Amazon, penalizzando l'esperienza dell'utente. Usa strumenti di compressione delle immagini per ridurre le dimensioni dei file senza compromettere la qualità visiva.

7. Dettagli Realizzati con Cura

I dettagli contano. Assicurati di fotografare il prodotto in modo che i clienti possano vedere chiaramente i dettagli e le caratteristiche importanti. Fotografie dettagliate possono influenzare positivamente la decisione d'acquisto.

8. Modelle il Tuo Successo

Utilizza modelli per mostrare come il tuo prodotto può essere indossato o utilizzato. Questo aiuta i clienti a visualizzare come l'articolo si adatta o può essere utilizzato nella loro vita quotidiana. I modelli aggiungono una dimensione umana alle tue immagini, rendendo la tua offerta più attraente.

9. Vola Alto con i Video

Oltre alle immagini, i video possono essere strumenti potenti. Crea brevi video dimostrativi o presentazioni per mostrare il tuo prodotto in azione. I video possono aumentare l'engagement dei clienti e aiutarli a capire meglio il tuo prodotto.

10. La Recensione delle Recensioni

Prenditi il tempo per esaminare e rispondere alle recensioni dei clienti. Le recensioni influenzano notevolmente la decisione d'acquisto su Amazon. Mantieni una comunicazione positiva e costruttiva con i tuoi clienti, dimostrando la tua attenzione al servizio clienti.

11. Il Ratio e le dimensioni per un Look Coerente

Considera l'uso di immagini quadrate per la visibilità su mobile migliorata. La grandezza ottimale dovrebbe essere di 2160 pixel per lato. Questo formato crea un aspetto uniforme e coerente su Amazon. Le immagini quadrate si adattano bene alle miniature e mantengono la coerenza visiva sulla pagina del prodotto. Questo aiuta i clienti a identificare immediatamente il tuo marchio e i tuoi prodotti.

12. Infografiche: Comunicazione Visiva Efficace

Le infografiche possono essere un ottimo strumento per spiegare le caratteristiche e i benefici dei tuoi prodotti in modo chiaro e conciso. Usa grafici, icone e testo per evidenziare le informazioni chiave. Le infografiche sono facili da leggere e catturano l'attenzione dei clienti in modo efficace.

13. Mostra i Tuoi Prodotti in Azione con Attori o Modelli

Per alcuni tipi di prodotti, mostrare il funzionamento o l'uso con attori o modelli può essere un grande vantaggio. Questo consente ai clienti di vedere il prodotto in situazioni reali, aiutandoli a immaginare come potrebbero utilizzarlo nella loro vita quotidiana. Gli attori o i modelli possono aggiungere un tocco umano e autentico alle tue immagini e ai tuoi video.

Migliorare ulteriormente la tua presenza online e aumentare le possibilità di vendita dei tuoi articoli è la chiave per il successo su piattaforme di e-commerce come Amazon. Presentare i tuoi prodotti in modo accattivante e informativo, e questi consigli ti aiuteranno a farlo in modo efficace.

In conclusione, la fotografia di prodotti su Amazon è un'arte che richiede attenzione ai dettagli e creatività. Seguendo questi 13 consigli, puoi creare immagini e video di alta qualità che si distinguono nella folla online e aiutano a promuovere il tuo marchio.

Ricorda che un'immagine vale più di mille parole su una piattaforma di e-commerce come Amazon; quindi, investire in fotografia di prodotti di alta qualità è un passo importante per il successo del tuo business online.