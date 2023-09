Cercasi geometra di cantiere

L’azienda Baudino Emilio & C. srl con sede a Pianfei ricerca per ampliamento organico n. 1 geometra di cantiere.



I requisiti richiesti:

• diploma in ambito tecnico;

• conoscenza AutoCad;

• predisposizione al lavoro in team;

• capacità problem solving;

• flessibilità;

• competenze comunicative;

• competenze nella gestione organizzativa varia e di cantiere.

Orario: full time

Sede di lavoro: Pianfei



Inviare il proprio curriculum a personale@baudinotrasporti.it