Debutta il "Parlamento" del CNEL con Brunetta e Mattarella: il riconfermato Ghisolfi rappresenta le Banche

Prestigiosa plenaria cerimonia nella sala "Marco Biagi" per celebrare l'insediamento della undicesima legislatura consiliare di una istituzione collegiale di rilevanza costituzionale formata dalle rappresentanze delle categorie economiche e sociali intermedie e, come è stato ribadito dal suo presidente, tornata assolutamente centrale nel dibattito nazionale per l'incarico che le è stato conferito dal governo Meloni di redigere una proposta unitaria per contrastare le piaghe dei bassi salari, della bassa produttività, del lavoro povero e insicuro.