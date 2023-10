Quando si parla di tecnologia NFC, si fa riferimento ad una specifica tecnologia che, benchè sia stata brevettata all’inizio degli anni ‘80, è stata utilizzata sempre più negli ultimi anni attraverso applicazioni, piattaforme e sistemi che garantiscono un collegamento bidirezionale tra strumenti, applicazioni e non solo. Naturalmente, non tutti conoscono la tecnologia NFC anche perché non se ne sente parlare spesso, per quanto - valutando alcuni strumenti che si servono di questa forma di comunicazione - sarà possibile avere una visione d’insieme maggiore di quelle che sono le funzionalità di questa tecnologia stessa: detto questo, allora, di seguito si citano alcuni dei migliori strumenti che si servono di tecnologia NFC.

Come funziona la tecnologia NFC

Il funzionamento della tecnologia NFC non è chiaro a tutti, dal momento che si tratta di una componente tecnico-comunicativa che è stata introdotta vistosamente soltanto negli ultimi anni, attraverso dei sistemi prettamente bancari e non solo. Tuttavia, si tratta di un collegamento strutturalmente semplice da spiegare (attraverso degli esempi pratici) e che avviene sulla base di strumenti direttamente preimpostati per il collegamento o applicazioni che possono essere scaricate direttamente sul proprio smartphone, facendo affidamento allo store del proprio sistema operativo. I vantaggi, che vanno da una maggiore garanzia della privacy fino ad una velocizzazione del sistema di pagamenti, sono numerosi e sotto gli occhi di tutti.

Collegamento di cuffie e auricolari

I primi tra i migliori strumenti che si servono di tecnologia NFC sono, senza alcun dubbio, cuffie e auricolari. Negli ultimi anni, questi strumenti si sono sviluppati in gran numero, tanto da interessare diverse fasce di mercato, più o meno accessibili. Ad oggi, a meno che non si tratti di una specifica richiesta del consumatore, è sempre più difficile rapportarsi a cuffie o auricolari con i fili, che spesso vengono preferite soltanto per una dimensione “usa e getta” mentre, per strumenti maggiormente professionali, si tende ad affidarsi a dispositivi wireless.

Il collegamento con il proprio smartphone, il PC o il tablet può essere garantito proprio dalla tecnologia NFC, oltre che da quella Bluetooth: per quanto molti tendano a servirsi della seconda, la prima garantisce non soltanto una maggiore tenuta anche a distanza, ma anche un collegamento più diretto e rapido, che non ha bisogno di un’associazione tra smartphone e dispositivo e che avviene semplicemente avvicinando questi due, senza ulteriori autorizzazioni. Talvolta, la tecnologia NFC può essere una soluzione anche se il Bluetooth non funziona per il proprio collegamento.

Metodi di pagamento e carte di credito

L’utilizzo più celebre, per quanto riguarda il ricorso alla tecnologia NFC, riguarda sicuramente la gestione dei metodi di pagamento e delle carte di credito, molto semplici da utilizzare per qualsivoglia tipo di pagamento fisico, presso POS o altri lettori di circuito, semplicemente servendosi della tecnologia NFC. In questo caso, basterà semplicemente considerare il modo in cui si è abituati a pagare in assenza di contante: a differenza del passato, non c’è più bisogno di inserire la carta nel POS, ma si potrà anche pagare contactless, semplicemente avvicinando la stessa allo strumento e sfiorandolo finchè non si sente il “bip”.

Biglietti da visita

Un’ultima frontiera relativo all’utilizzo della componente NFC è rappresentata dai biglietti da visita NFC, che possono essere creati servendosi di NFC in unione ad un QR Code. In questo modo, tutte le informazioni relative a data e ora di un evento o ai contatti personali di un determinato lavoratore potranno facilmente essere condensate in un solo strumento, affinché vengano visualizzate senza alcun problema servendosi di un qualsiasi tipo di “reader”. In questo modo, la trasmissione dei dati sarà diretta e potrà essere molto più sicura e veloce.