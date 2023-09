A Savigliano, l’inaugurazione di una mostra “ sensoriale” e tanti appuntamenti culturali celebrano le Giornate Europee del Patrimonio

Le premesse ci sono tutte. Per eleganza ed originalità “Smelling the world – I profumi del mondo, mostra che Savigliano inaugura venerdì 22 settembre, si preannuncia come uno degli eventi di punta dell’autunno piemontese. Promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano e curata da Parallelozero, l’esposizione è nata in collaborazione con Chiara Massimello e Múses- Accademia Europea delle Essenze. Unica nel suo genere, elegantemente articolata nelle sale del seicentesco palazzo Muratori Cravetta - al quale si accede per l’ingresso alla mostra dall’adiacente Palazzo Taffini, sede di Múses -, sarà visitabile fino all’8 gennaio 2024.

Adatta ad un pubblico di ogni età, è una esposizione multisensoriale da vivere e da percepire con tutti i cinque sensi e trae la sua origine da un reportage del pluripremiato fotografo Alessandro Gandolfi pubblicato da National Geographic Italia a febbraio 2023, in occasione del 25° anniversario dell’edizione italiana. Il percorso si sviluppa fra 80 immagini a colori, di grande formato, raccolte in 18 Paesi del mondo, frutto di un lavoro di documentazione durato oltre un anno L’innovativo allestimento sensoriale, curato da Essentialia, dà risalto all’ olfatto, senso primitivo che condiziona la vita e la memoria. Tra le fotografie, ci saranno infatti touch point olfattivi, ideati da Múses, per raccontare “l’essenza del progetto”, ovvero la natura intrinseca di un luogo attraverso la sua fragranza specifica. Fragranze da annusare o da sentire sotto le dita, assaporandone la texture e la consistenza per una presentazione unica e suggestiva, in cui i profumi rievocheranno le atmosfere raccontate nelle immagini di Alessandro Gandolfi. Video e stimoli sonoriarricchiranno l’esposizione, garantendo un approccio pienamente inclusivo e immersivo: un’esperienza di visita inconsueta che, proprio grazie al potere dell’olfatto, regalerà ricordi vividi e unici. il percorso della mostra si presenta particolarmente suggestivo e stimolante anche per la possibilità di viverlo con un gioco digitale: una coinvolgente caccia al tesoro da fare con lo smartphone che, di sala in sala, metterà alla prova l’attenzione dei visitatori e permetterà di scoprire molte curiosità sulle immagini e i profumi della Terra e dell’Uomo.

L'autore

Alessandro Gandolfi, fotografo e giornalista (foto in allegato), è co-fondatore dell'agenzia fotografica Parallelozero. Interessato a raccontare I piccoli e grandi mutamenti della società, I suoi lavori sono apparsi sulle testate di tutto il mondo ed esposti in mostre e festival fotografici. Ha ottenuto diversi riconoscimenti internazionali come il Sony World Photography Awards, l'NPPA Best of Photojournalism e otto National Geographic's Best Edit Award, riconoscimento dato al migliore servizio uscito fra tutte le edizioni mondiali della rivista. Il reportage sull'olfatto è stato premiato nel 2023 come Environmental Vision Award Finalist Winner al POY - Pictures of the Year. Il suositopersonale è www.alessandrogandolfi.com.

Savigliano, piccolo gioiello della pianura cuneese, è la splendida cornice di questa mostra – evento. Vivace ed attiva, la città sta puntando su iniziative culturali sempre più interessanti ed ambisce a conquistare I favoridei turisti. A cominciare da quell iche, soprattutto in autunno, frequentano le vicine Langhe.

«La Mostra dedicate agli scatti fotografici di Alessandro Gandolfi rappresenta per tutti I visitatori l’occasione per fare un viaggio del mondo in un’ottica sensoriale attraverso immagini suggestive e coinvolgenti”, affermal’Assessore alla Cultura Roberto Giorsino.

INFORMAZIONI UTILI

La mostra sarà visitabile fino all’8 gennaio, secondo iseguentiorari di apertura: giovedì, venerdì e sabato : 14-18; domenica e festivi : 11-13/ 14-18.

Per informazioni: 0172- 375025 info@musesaccademia.it

LE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO A SAVIGLIANO

La mostra è il fulcro di una serie di appuntamenti di rilievo con cui Savigliano celebra le Giornate Europee del Patrimonio del 23 e 24 settembre. Sarà l’occasione per ammirare i due raffinati palazzi del centro storico della città che accolgono l’esposizione, e per cogliere le atmosfre di una cittadina che concentra bellezze architettoniche uniche, non comuni in Piemonte. Come la medievale Piazza Santarosa, il Teatro ottocentesco dedicato alle Sorelle Milanollo o il Museo Civico, situate nello splendido ex convento di San Francesco, al cui interno si trova l’importante Gipsoteca intitolata a Davide Calandra.

Proprio il Museo Civico, in occasione dell’inaugurazione della mostra e delle Giornate del Patrimonio, nel week end accoglie “ ll profumo dell’arte nascosta. Fiori e nature morte dai depositi del Museo Civico”, selezione di opere da oltre venti anni mai esposte al pubblico conservate nei depositi del Museo. Ospite d’onore, “Fiori con natura morta” di Felice Casorati, proveniente dalla collezione permanente. Orari: sabato ( 15 – 18.30; domenica 10 -13; 15 – 18.30. Ingresso libero. Per I possessori del bigliettodellamostra “Smelling the world”, l’ingresso al Museo Civico e alla Gipsoteca “Davide Calandra” sarà gratuito per tutto il periodo di aperture della mostra.

Dal 22 al 24, è anche in programma BIBLIOTECHE IN FESTA, appuntamento che ogni anno apre le biblioteche del territorio cuneese allo scopo di valorizzarne il patrimonio e la fruizione gratuita da parte del pubblico. A Savigliano vedrà protagonist tre luoghi chiave della città. Il Teatro Milanollo venerdì 22 (ore 21) ospita Antonella Agnoli e “La casa di tutti. Città e biblioteche”, sabato 23 la lezione di Nicola Lagioia, già direttore del Salone del Libro di Torino, dal titolo “Come si diventa lettori” e domenica 24 (ore 21) lo spettacolo “Le città invisibili di Italo Calvino” a cura del cantautore Simo Cimo Nogarin (informazioni e prenotazioniallo 0172.710235). L’ala Polifunzionale di Piazza del Popolo, il 23, allestirà “Rileggimi”, mercatino di libri usati (ore 10 – 18), mentre il Polo Universitario il 24, dalle 10,30 alle 15, accoglierà in succession presentazioni di libri, dibattiti ed incontri a carattere letterario.

Informazioni: biblioteca@comune.savigliano.cn.it ; tel 0172.22.727