Al via la terza edizione del “Cuneo Bike Festival”

Fino a , la terza edizione del “Cuneo Bike Festival” offrirà una settimana di talk, pedalate e moltissime iniziative gratuite a tutti, praticanti e appassionati di ciclismo, curiosi e simpatizzanti delle biciclette e più in generale amanti di uno stile di vita sano a cominciare dalla scelta di una mobilità sostenibile. Il ricco calendario di eventi organizzato dall’Ufficio Biciclette del Comune di Cuneo invaderà pacificamente tutta la città a partire dal quartier generale del “Cuneo Bike Festival”, che quest’anno sarà in largo Audiffredi e via Roma. Protagonisti saranno alcuni volti noti tra gli appassionati delle due ruote e anche tante occasioni per pedalare insieme, organizzate in collaborazione con Fiab Cuneo Bicingiro, oltre ad un’area enogastronomica per gli aperitivi bike. Tutti gli eventi sono gratuiti, alcune iniziative sono a iscrizione obbligatoria su www.comune.cuneo.it/cuneobikefestival dove è possibile trovare maggiori informazioni.





Domani, 23 settembre, nella parte di via Roma adiacente a piazza Audiffredi, dalle ore 9 fino alle ore 18 di , sarà operativa un’area dedicata ai più piccoli per incontrarsi, conoscersi, giocare e, ovviamente, trovarsi intorno tante biciclette. “Il luogo dei giochi” sarà a cura del Gruppo Sportivo Passatore ASD.

Alle 9.30, a ottant’anni dalla salita a Paraloup dei partigiani della banda Italia Libera ( ), partirà “Una nuova Staffetta Resistente”, una pedalata amatoriale con giochi e attività lungo la salita che raggiungerà la borgata partigiana in Valle Stura a 1360 metri. Per partecipare alla Staffetta Resistente è necessario iscriversi e versare la quota di 20 euro per ritirare, nei giorni prima dell’evento presso la Fondazione Nuto Revelli (Corso C. Brunet 1, Cuneo) o al posto tappa start a Cuneo in via Roma. Il pacco gara che comprende: numero gara, lasciapassare, mappa con la segnalazione dei posti tappa, il regolamento del Fantastaffetta, i gadget del “Cuneo Bike festival” e degli sponsor, il buono per il pranzo al ristoro di Paraloup. Le iscrizioni alla Staffetta Resistente si chiudono il 19 settembre. Per iscrizioni e informazioni: www.nutorevelli.org.

Alle ore 10 partirà da via Roma anche una biciclettata “Alla scoperta di Cuneo in bicicletta”, delle bellezze artistiche e culturali della città, mentre alle 15, prenderà il via “I bike CN: in bicicletta da Cuneo a F’Orma”, pedalata aperta a tutti dall’altipiano fino al Parco fluviale Gesso e Stura e per chi vorrà, nel finale, sarà possibile provare l’esperienza multisensoriale f’Orma sviluppando un contatto emozionale con la natura, scoprendo i diversi ambienti che compongono il paesaggio fluviale camminando a piedi nudi. Per entrambe le pedalate la prenotazione è obbligatoria su www.comune.cuneo.it/cuneobikefestival.

Alle 16, presso il padiglione eventi, Pino Pace, autore del libro “Haiku in bicicletta”, offrirà al pubblico l’occasione di creare insieme brevi poesie, giocando con le parole dedicate al piacere di pedalare, di scoprire la bicicletta, di viaggiare, emozionarsi e svagarsi.

Alle 18, salirà sul palco Jacek Berruti, figlio d’arte del ciclismo, che partendo dalla storia dell’eroico papà Luciano, racconterà l’affascinante ed antico mondo delle strade bianche ed eroiche e la continua scoperta nel percorrere sentieri e vie non asfaltate.

Alle 19, Claudio Garelli, Davide Rivero e Luca Cucchietti racconteranno al pubblico il loro progetto di raccolta fondi per acquistare una bici della ditta “A Spasso Bike” per persone disabili, per poi provare a garantirne l’utilizzo alle strutture interessate della città. Per questo crowdfunding, nei primi dieci giorni di ottobre partiranno per il “Cammino di Santiago” in bicicletta e in handbike. Alle 20, sempre presso il padiglione eventi, Radio Piemonte Sound accompagnerà l’appuntamento con l’aperitivo bike con musica e animazione.

Infine, alle 21, i fratelli Panzera condivideranno con il pubblico le storie delle loro pedalate tra le aquile, la serie di traversate in bicicletta sulle più famose salite d’Europa che trasformano in documentari. Giovanni in sella e Teresio nelle vesti di preparatore e cameraman hanno percorso migliaia di chilometri, dapprima attraverso i Passi Dolomitici, poi, attraverso le Alpi. Prenotazione obbligatoria su www.comune.cuneo.it/cuneobikefestival.