Il sindaco di Alba a Montecitorio per la presentazione degli Stati Generali dell’Export

Alba: il sindaco Bo ha partecipato alla Camera dei Deputati alla presentazione degli Stati Generali dell’Export in programma nella capitale delle Langhe il 29 e il 30 settembre

Il sindaco Carlo Bo ha presenziato a Roma, alla Camera dei Deputati, alla conferenza stampa di presentazione della quinta edizione degli Stati Generali dell’Export, che si terranno ad Alba il 29 e 30 settembre al Centro Ricerche Pietro Ferrero.

All’evento hanno partecipato l’onorevole Ilaria Cavo, vicepresidente Commissione attività produttive Camera dei Deputati, Lorenzo Zurino, presidente Forum Italiano dell’Export, Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti, Andrea Benetton, presidente Maccarese Spa Società Agricola Benefit e Cirio Società Agricola Srl, Eduardo Umberto Teodorani Fabbri, Chairman ANIVAD Consulting Limited.

Gli Stati Generali sono organizzati dal Forum Italiano dell'Export che oggi conta 2 mila aziende e 200 miliardi di fatturato. Al centro della due giorni i temi dell'export e del Made in Italy. Nella capitale delle Langhe saranno presenti oltre un migliaio di aziende e una settantina di illustri relatori in rappresentanza dei più importanti comparti italiani, dal food al fashion, passando per la meccanica, la farmaceutica e la logistica. Tra gli ospiti Adolfo Urso, ministro per il Made in Italy e le imprese, Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della cooperazione, Umberto Quadrino, presidente Fondazione Edison e Tages Capital Sgr, Flavio Briatore, Consiglio di Amministrazione Majestas, Alfonso Dolce, Chief Executive Officer Dolce&Gabbana, Marco Lavazza, Lavazza Spa, Gian Maria Gros-Pietro, presidente Consiglio di Amministrazione Intesa San Paolo, e molti altri.

Il sindaco Carlo Bo: “E’ un grande orgoglio per Alba poter ospitare questa quinta edizione e ringrazio il Forum e il suo presidente Zurino per averci scelti. L’export in Italia oggi vale un terzo del nostro Pil, circa 600 miliardi di euro. Il Piemonte è la quarta regione esportatrice pari a circa 59 miliardi di euro e un +18% nel 2022 rispetto all’anno precedente. La provincia di Cuneo è la seconda italiana per le esportazioni che ammontano a 10 miliardi di euro e che nel 2022 hanno fatto registrare un +14%. Il nostro è un paese straordinario con delle grandi eccellenze e delle grandi potenzialità che, nonostante problemi come burocrazia e debito pubblico, continua a crescere grazie al Made in Italy e agli imprenditori che lo esportano in tutto il mondo, come il compianto Michele Ferrero, esempio di lungimiranza e pragmatismo che ha sempre privilegiato l’etica del fare all’apparire”.