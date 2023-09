MED presenta la nuova rivoluzione dei battelli pneumatici al Salone Nautico di Genova

MED SPA con sede a Cervia, ha scelto l’importante vetrina della 63°esima edizione del Salone Nautico di Genova dal 21 al 26 Settembre per presentare due rivoluzionarie proposte nel segmen-to dei battelli pneumatici:

850 Diving, ultimissimo lancio di casa Med - Valiant, è un RIB che nasce dalla ricerca sulle specifiche esigenze dei centri di immersione subacquea ed è stato progettato in collaborazione con Simone Villotti, diver professionista e istruttore IANTD per sidemount, Cavern e DPV; nonché CEO e fondatore di“4FreeWorId”e Italian Brand Ambassador per Valiant MED.

750 Fishing, battello pneumatico equipaggiato per le attività di pesca sportiva, un mezzo alta-mente performante che ha superato duri test di sicurezza in condizioni avverse.

I due nuovi RIBs sono stati sviluppati con il know-how e l’efficienza tecnologica maturata per i mezzi a derivazione militare che impone alti standard qualitativi di affidabilità e sicurezza essendo impiegati in ogni condizione di mare e per Iungo tempo.

Di fatto 850 Diving e 750 Fishing rappresentano una nuova generazione di battelli pneumatici.

Nel solco della tradizione, di recente MED SPA ha consegnato alla Guardia di Finanza 3 dei 16 700 GDF Nucleo Sommozzatori, che rappresentano un nuovo progetto per la sezione MED DEFENSE.

“Abbiamo scelto la prestigiosa vetrina del Salone Nautico di Genova - dichiara Marco Galimberti di recente nominato Ceo di MED Spa - per presentare il nostro progetto di rilancio a livello internazionale dell’azienda, maturato con la rinnovata gestione manageriale e un nuovo piano industriale che rafforza ricerca e sviluppo nel settore militare sul mercato italiano ed estero, ma che intende potenziare anche quello civile attraverso il maggior coinvolgimento di due autorevoli Brand Ambassadors come Simone Villotti, punto di riferimento del mondo delle immersioni subacquee outdoor, e Andrea lacovizzi l’autorevole voce della pesca sportiva'’

“Intendiamo anche con i nostri due nuovi rivoluzionari 850 Diving e 750 Fishing - annuncia Marco Galimberti - sviluppare la nuova tendenza del mercato della nautica sempre più rivolta al noleggio e alla condivisione. La formula dell’uso di una barca senza possederla (o possedendone una porzione), è la nuova mecca, stando alle analisi della finanza mondiale. Una grande opportunità per Io sviluppo del turismo nautico in Italia, mettendo a disposizione battelli pneumatici funzionali e sicuri”.

MED SPA presso Io Stand BN24 - ormeggio 174 della Banchina Nord del Salone, esporrà direttamente in acqua 850 Diving, 750 Fishing e il 700 GDF Nucleo Sommozzatori.

MED SPA presso il proprio ormeggio ha organizzato tre appuntamenti in cui interverranno il management dell’azienda, responsabili della divisione DEFENSE, i due ambasciatori italiani per la linea Valiant Med: Andrea lacovizzi e Simone Villotti, i quali parleranno ai

visitatori della Ioro esperienza nel mondo della pesca sportiva e delle immersioni subacquee outdoor, illustrando nello specifico le caratteristiche tecniche e la performance dei battelli esposti.

Di seguito il calendario eventi:

Venerdì 22 Settembre, ore 11:30 — MED DEFENSE presenta:“LA NOSTRA MISSIONE IN AMBITO. MILITARE E PROFESSIONALE”

(Interviene A. lannuzzi - Project Manager e Responsabile Med Defense)

Sabato 23 settembre, ore 17:00 —“750 FISHING: UN ANNO TRA COMPETIZIONI E PESCA RICREATIVA“

(Interviene A. lacovizzi - Italian Ambassador)

Lunedì 25 Settembre, ore 16:30 —“850 DIVING: ALLA SCOPERTA DEL NUOVO PROGETTO”

(Interviene S. Villotti - Italian Ambassador)

NOTE AZIENDA

Da oltre 20 anni a Cervia (RA) Med S.p.a. progetta, sviluppa e realizza battelli pneumatici per uso professionale, civile e militare, che rappre- sentano Io "state-of-the-art" della tecnologia marina. L’azienda opera sul mercato con le divisioni Med Defense e Valiant Med; la prima dedicata alla costruzione di battelli per la Pubblica Amministrazione e la seconda volta alla produzione di battelli altamente customizzabili, progettati sia per uso semi-professionale che per le attività di leisure, pesca sportiva e diving.