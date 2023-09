Raphael Gualazzi sarà al Toselli di Cuneo per il Festival Luoghi Comuni

alle ore 21, presso il teatro “Toselli” di Cuneo, il cantautore e pianista Raphael Gualazzi sarà protagonista di un appuntamento tra musica e parole, inserito nel programma del Festival dei Luoghi Comuni, evento organizzato dall’Associazione Culturale Cuadri a Cuneo dal 19 al 22 ottobre.



“Piano Solo” è il titolo della serata, suddivisa in due segmenti: il concerto dell’artista si intersecherà infatti con alcuni momenti di dialogo con la scrittrice Paola Farinetti.



Non mancheranno, in tal senso, riferimenti al tema “Pensati giovane”, attorno a cui ruota l’edizione 2023 del Festival dei Luoghi Comuni. Peraltro, è segnalato in uscita tra pochi giorni “Dreams”, il nuovo album di Gualazzi, di cui il pubblico cuneese potrebbe avere più di un semplice assaggio. Biglietti in prevendita su Eventbrite e sul sito internet dell’iniziativa www.festivaldeiluoghicomuni.it.