Campionato Italiano di corsa in montagna a staffetta: Pod.Valle Varaita e Atletica Saluzzo tra le squadre più attese

Sabato e domenica la ChieseRun-Memorial Marco Borsari ospiterà il Campionato Italiano di corsa in montagna a staffetta sui sentieri di Val Daone, in Trentino, con l’organizzazione dell’Atl. Valchiese.

Il percorso si snoda nel suggestivo scenario delle località Limes e Pracul nel territorio comunale di Valdaone, porta verso il Parco Naturale dell’Adamello.

Sabato 23 settembre ad essere protagoniste saranno le categorie giovanili, con il Trofeo Nazionale di staffette per cadette (2,41 chilometri e 89 metri di dislivello positivo) e cadetti (2,92 chilometri e 126 metri di dislivello), a precedere il Campionato Italiano di staffette allievi, sia al maschile che al femminile, in scena su un tracciato di 4 chilometri e 151 metri di dislivello con due frazioni. Domenica invece sarà la volta delle categorie assolute: alle 9 verrà dato il via delle prove riservate alle donne (due frazioni), mentre gli atleti delle categorie maschili scatteranno alle 11 con le canoniche tre frazioni. Il percorso sarà il medesimo per tutti e avrà uno sviluppo di 7,33 chilometri, con 313 metri di dislivello positivo.

GIOVANILI. Nella categoria allievi spicca la presenza della staffetta della Sport Project VCO composta da Pietro Ruga e Simone Abbatecola che lo scorso anno conquistarono il titolo italiano cadetti di specialità. Attenzione anche alla Pod. Valle Varaita che schiera Daniele Mattio e Stefano Bagnus. Saranno in gara anche i portacolori dell’Atl. Susa Adriano Aschieris Matteo Montanari e Pietro Einaudi. Nella categoria cadetti scenderanno in gara i fratelli Ethan ed Elian Pons (GS Pomaretto 80); con loro anche Paolo Granzino e Pietro Strazzacappa (Atl. Susa Adriano Aschieris).

Al femminile, da seguire la coppia formata da Giulia Bertolo e Iris Galetto (GS Pomaretto 80).A contorno della manifestazione si svolgeranno le prove riservate alla categoria ragazzi. Atletica Susa Adriano Aschieris sarà in gara con tre compagini, una maschile (Federico Arlaud e Christian Schembri) e due femminili (Anita Pelissero con Chiara Montanari, e Noemi Poli con Irma Marzolino).

ASSOLUTI. Nella prova assoluta maschile, Pod. Valle Varaita schiera il campione italiano u23 Simone Giolitti con Elia Mattio e Manuel Solavaggione. L’Atl. Saluzzo si presenta con Jacopo Alberto Musso, Nicholas Bouchard e Fabio Griglio. Quattro le formazioni in gara per l’ASD Climb Runners: la principale è composta da Francesco Nicola, Gabriele Gazzetto e Gabriele Nicola, la seconda vede invece schierati Lorenzo Gardini, Emanuele Comerro, Luca Arnodo, la terza Pietro Giordani, Valerio Antoniotti, Luca Grometto, la quarta Andrea Vercellino, Luca Pianoforte, Vincent Huiting. Per il GS Fulgor Prato Sesia ci saranno invece tre formazioni: Nicolò Fontana con Federico Poletti e Claudio Guglielmetti nella principale, poi Andrea Marchili con Gabriele Loda e Lorenzo Consoli, e Davide Tosetti con Nicola Aleppo e Sergio Prolo.

Al femminile l’Atl. Saluzzo si presenta con due coppie: Arianna Dentis e Alessia Scaini, com ambizioni da podio, e Iris Baretto con Nicole Alessandra Domard. Due anche le coppie della Pod. Valle Varaita (Matilde Bagnus con Gessica Peyracchia e Fabiana Valente con Morena Almonti) e dell’ASD Climb Runners (Margherita De Giuli con Susan Ostano e Giuseppina De Feo con Valeria Zorio). L’Atl. Susa Adriano Aschieris schiera invece Irene Aschieris con Sabrina Vitarelli.

Nella categoria juniores, da seguire al maschile Atl. Saluzzo con Amorin Gerbeti e Tommaso Olivero; con loro in gara anche i portacolori dell’Atl. Susa Adriano Aschieris Massimo Guglielmo e Gilberto Ferrando.