Uno splendido esemplare di porcino raccolto in alta Val Varaita

Sono numerosi i lettori che stanno condividendo con Targatocn le foto della loro "caccia" nei boschi della provincia, in una stagione che si sta rivelando davvero ottima per la raccolta dei funghi.

L'ultimo esemplare di cui ci sono arrivate le foto è un porcino del peso di 800 grammi, trovato e raccolto in alta Valle Varaita dalla signora Emanuela Borra. Proveniente dalle Valli di Lanzo, in provincia di Torino, è appassionata delle nostre montagne e in particolare della Val Varaita, dove ieri ha trovato questo bellissimo fungo.