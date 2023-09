Cuneo Volley: inaugurata la Foresteria di Fiöi a Spinetta (VIDEO)

Foresteria Fiöi inaugurata! Grande orgoglio nel mondo Cuneo Volley per il taglio del nastro andato in scena questa mattina a Spinetta alla presenza del Consigliere regionale Paolo Bongioanni, l’Assessore allo sport Valter Fantino e il Consigliere dell’ATL Cuneese Rocco Pulitanò insieme al Presidente del Club biancoblù Gabriele Costamagna, il Dg Davide Bima e i soci Alessandro Marino e Guido Becchis.

«Negli ultimi tre mesi abbiamo lavorato a questo primo tassello importante del progetto Fiöi, con un investimento notevole, perché crediamo che la formazione dei talenti non sia solo quella che si ottiene all’interno del campo da gioco, ma anche quella che avviene a livello personale, affrontando una stagione fuori casa, responsabilizzandosi, vivendo con coetanei. Il taglio del nastro vuol essere di stimolo per tutto il movimento, perché quello che il Cuneo Volley si predispone di realizzare, viene realizzato concretamente.» - Gabriele Costamagna Presidente del Cuneo Volley.

«Credo che vicino a questi ragazzi le istituzioni debbano esserci in modo assoluto, io l’impegno che prendo oggi, ma se ce ne sarà bisogno anche un domani, è proprio quello di stare vicino al Cuneo Volley e ai progetti legati a Fiöi, ai nostri ragazzi.» - Paolo Bongioanni Consigliere regionale.

«Questo è anche uno sviluppo turistico, perché le squadre del Cuneo Volley andando a giocare in trasferta portano con sé la “cuneesità”, quindi sono ambasciatori del nostro territorio. Il nostro è un territorio ricco di eccellenze dall’enogastronomia allo sport e voi ne siete la prova.» - Rocco Pulitanò Consigliere ATL Cuneese.

«Sentir dire di voler partire dalla struttura e non dai risultati, è il concetto che fa la differenza. Ragionare di struttura vuol dire creare futuro, avere prospettiva e anche dare un esempio, perché credo ci sia bisogno di esempi virtuosi nel mondo dello sport. Il coinvolgimento degli imprenditori e degli sponsor all’interno del Cuneo Volley credo venga fatto con grande rispetto, non considerandoli solamente come un mero supporto finanziario, ma rendendo ognuno di essi attore protagonista del movimento biancoblù.» - Valter Fantino Assessore allo Sport del Comune di Cuneo, che ha portato in dono lo stemma di Cuneo come augurio di buon auspicio per il percorso intrapreso.

Un ringraziamento speciale da parte del Dg Davide Bima, a tutti gli Sponsor che si sono spesi in questi mesi per rendere l’appartamento il più confortevole e agevole possibile per i ragazzi.

Attualmente sono 5 gli atleti ospitati nella foresteria, di cui: due provenienti da Taranto, Simone Bianchi centrale del 2006 e Andrea Vacca schiacciatore del 2007; Giulio Colasanti centrale del 2006 e poi i più grandi, due atleti del 2005 provenienti dall’hinterland torinese, lo schiacciatore/opposto Roberto Girotto e Giulio Parrini, al secondo anno a Cuneo come schiacciatore. A parte quest’ultimo, per tutti gli altri quella di quest’anno è la prima esperienza fuori casa inseguendo la passione per la pallavolo.