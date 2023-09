Volley: Honda Olivero S.Bernardo Cuneo attesa dall'allenamento congiunto con la Wash4Green Pinerolo

Tempo di allenamenti e test congiunti, per la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, in vista dell'inizio, sempre più vicino, della nuova stagione agonistica.

Signorile e compagne, reduci dall'impegno con la Lpm Mondovì (vittoria in rimonta in quattro set al PalaManera), si preparano al test match con la Wash4Green Pinerolo al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte (ore 15).

Le due squadre torneranno a sfidarsi, in quell'occasione con i tre punti in palio, nella prima di campionato, in programma domenica 8 ottobre sul campo delle pinerolesi allenate da Marchiaro.