"Continua ancora a suonare Ivan...": gli amici de La fabbrica dei suoni ricordano il musicista buschese

Da "La fabbrica dei suoni" arriva questo appassionato ricordo di Ivan Cavallo, il musicista originario di Busca scomparso all'età di 35 anni.

Negli anni Ivan Cavallo ha rappresentato - in particolare per la cooperativa sociale "La Fabbrica dei Suoni" (di cui era socio e membro del Consiglio di Amministrazione) e per l'Istituto Musicale di Venasca-Valle Varaita (di cui era Direttore) - una figura di grande fiducia, anima dallo spirito estremamente intelligente, analitico e ironico, sempre pronto a mettersi a disposizione di quella che era la sua passione principale, la musica.

Quella passione che gli aveva permesso di conoscere, proprio nella cooperativa, anche sua moglie Beatrice.

Quella passione che lo ha unito alle tante persone (soci, allievi, musicisti, colleghi, amici, familiari) che continueranno a ricordarlo con immutato affetto.

Ivan amava la musica classica, ma la sua indole poliedrica lo ha indotto a scoprire e cercare sempre nuovi stimoli: questa sua caratteristica lo ha portato a collezionare molte esperienze (anche all'estero), aspetto che si sposava molto bene anche con la vocazione di pratiche didattiche innovative.

Ivan aveva un'ottima propensione all'ottimizzazione: grazie alla sua formazione tecnica e ai suoi recenti studi universitari (che stava ultimando con ottimi risultati), ha contribuito a innovare e migliorare la qualità del lavoro di tutti i colleghi e i contesti dei vari ambiti in cui si è impegnato.

Altra peculiarità di Ivan è stato il forte attaccamento ai luoghi in cui cresciuto e che lo ha portato a ricoprire diversi incarichi a favore della comunità locale, contribuendo anche a mantenere viva la musica popolare.

Per tutte le persone che lo hanno conosciuto e che gli hanno voluto bene rimane un grande senso di vuoto, ma anche il ricordo del suo spirito sempre placido e così propenso alla curiosità, insegnamento prezioso che per chi lavora nell' ambito educativo perdurerà nel tempo.

Continua ancora a suonare Ivan... Encà Sonar.