Torna a essere visibile il viaggio del sole all’interno della prima reggia italiana dei Savoia

Da ieri venerdì 22 settembre e fino a domenica 24 settembre, per le Giornate europee del Patrimonio, nel Salone delle Guardie Svizzere di Palazzo Reale a Torino, dopo l'intervento di recupero, torna ad essere visibile la linea meridiana orizzontale oscura.

Si tratta di un raro manufatto solare, lungo circa dodici metri, collocato in diagonale sul pavimento, che i Savoia commissionarono presumibilmente intorno alla seconda metà del Seicento.

Attraverso un foro praticato nella parte superiore della parete, un tempo, i raggi del sole proiettavano la luce sulla linea “in meridie”, ossia al mezzogiorno locale.

La suggestiva immagine luminosa, visibile a terra, fa rientrare l’opera nella tipologia “a camera oscura”, differenziandosi dalle meridiane verticali, funzionanti invece con l’ombra proiettata da uno gnomone. La riproduzione temporanea a Palazzo reale è il risultato dei calcoli scientifici e del rilievo laser scanner elaborati dall’architetto saluzzese Fabio Garnero di Solaria Opere Sas e da Mauro Luca De Bernardi, già docente del Politecnico di Torino, con la collaborazione di Marco Roggero dello stesso Istituto. “Ho restaurato e realizzato tante meridiane nella mia vita, ma questo strumento solare è l’unico del genere e sono particolarmente orgoglioso di averlo ricostruito. E’ davvero affascinante”

Cos'è una meridiana a "camera oscura? “E' un particolare tipo di linea meridiana, la linea per il computo del mezzogiorno locale di un luogo, che viene realizzata all'interno degli edifici. Una delle più antiche fu realizzata nel 1575 dal matematico e astronomo Egnazio Danti in San Petronio di Bologna per avviare la verifica della riforma calendariale tracciata dal Luigi Lilio. Riforma accolta da papa Gregorio XIII che con la bolla pontificia "Inter Gravissimas" ne diede l'avvio a partire dal 4 ottobre 1582. Da lì il nostro moderno calendario".

La linea ammirabile a Palazzo Reale è realizzata con una stampa su alluminio Dibond, è completa di datario, mesi, giorni e segni zodiacali. I disegni dello zodiaco sono tratti da una tavola miniata contenuta in un Portolano, manoscritto cinquecentesco conservato alla Biblioteca Reale, già appartenuto alla famiglia Martinengo di Brescia e poi al primo re d’Italia Vittorio Emanuele II

L'originale di Palazzo reale fu distrutta due secoli dopo la costruzione non essendo più ritenuta d’interesse o perché molto deteriorata.

Negli anni, invece, è sopravvissuto il foro, seppure modificato nelle sue dimensioni in modo incongruo, fino all’attuale riscoperta, al recente studio e alla sua parziale ricostruzione ad opera dello gnomonista saluzzese.

Oltre alle Giornate europee del Patrimonio, i visitatori dei Musei Reali potranno ammirare la linea meridiana ad ogni solstizio ed equinozio, assistendo all’affascinante viaggio del sole all’interno della prima reggia italiana dei Savoia.

Per la diversa angolazione assunta dai raggi solari durante l’anno, l’immagine proiettata si sposterà con il trascorrere dei mesi, partendo dalle finestre durante il solstizio estivo per giungere quasi in prossimità del grande dipinto di Palma il Giovane, raffigurante La Battaglia di San Quintino, in occasione del solstizio invernale.

La meridiana a camera oscura è inserita in un percorso di visita dal titolo "Il viaggio del sole. La linea meridiana e gli orologi di Palazzo Reale" dedicato agli strumenti per la misurazione del tempo collocati nelle auliche sale dell’Appartamento di rappresentanza, al primo piano.