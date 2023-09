Lunedì in Duomo a Ceva l'ultimo saluto a Massimo Carrara, morto a 46 anni

Saranno celebrati il prossimo 25 settembre alle 15, nel Duomo di Ceva, i funerali di Massimo Carrara, deceduto nella serata di ieri mentre giocava a calcetto. Domani 24 settembre, sempre in Duomo, alle 19 si terrà la veglia di preghiera.

Al termine delle esequie la salma sarà trasferita a Bra per la cremazione, per poi essere tumulata accanto alla mamma nel cimitero urbano di Garessio.

L'uomo lascia i due figli Gioele di 19 anni e Ginevra di 15, con la mamma Debora, la compagna Erica, il papà Sergio con la moglie Iris, il fratello Valentino e i parenti.

Per l'imprenditore Massimo Carrara, che si trovava presso gli impianti sportivi della società Ama Brenta Calcio Ceva, non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi. In campo c'era anche il figlio Gioele.

Originario di Garessio, Massimo Carrara aveva rilevato dal padre Sergio l'azienda di manutenzione impiantistica industriale. Da tempo viveva a Ceva. Era appassionato di moto e grande tifoso di Valentino Rossi. Da due anni lottava contro un tumore.