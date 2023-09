Migliora le Tue abilità di vendita con il corso di “Tecniche di vendita”

Se sei alla ricerca di un modo per migliorare le tua abilità di vendita, AFP ti può aiutare!

Con il mercato delle vendite in continua evoluzione, è essenziale possedere le competenze e le strategie necessarie per distinguersi. Ecco perché il nostro corso è la scelta perfetta per te.

AFP propone il corso di “Tecniche di vendita” che prenderà il via a ottobre 2023, si terrà presso la sede di Via Tiziano Vecellio, 8/C a Cuneo ed è rivolto a DISOCCUPATI.

Iscriviti oggi…non aspettare!

Il percorso ha l’obiettivo di formare figure professionali con caratteristiche esecutive in grado di svolgere compiti connessi alla vendita di merci, unendo alle conoscenze tecniche del mestiere una buona capacità di comunicazione con il cliente, con la funzione di accogliere, informare e assistere il cliente fino alla consegna del prodotto.

Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di collaborare alla sistemazione dei locali, sia in termini di igiene e pulizia che di allestimento degli spazi espositivi interni e della vetrina, al rifornimento degli scaffali o altri spazi espositivi, sapranno inoltre occuparsi della preparazione delle merci e del loro confezionamento.

E' previsto uno stage da svolgersi in esercizi commerciali della durata di 40 ore.





Clicca per maggiori informazioni: TECNICHE DI VENDITA





Sito: www.afpdronero.it

Contattaci a Cuneo: 0171 693760

E-mail : segreteria.cuneo@afpdronero.it