Migliora le Tue competenze con il corso di “Tecniche di contabilità e amministrazione”

Se sei alla ricerca di un’opportunità concreta di collaborare con degli studi professionali di commercialisti, hai un’occasione imperdibile! AFP, in stretta collaborazione con l’ordine dei commercialisti di Cuneo, sta organizzando un corso di 80 ore (40 in aula e 40 presso studi professionali) di “Tecniche di contabilità e amministrazione” che inizierà il 25 Settembre 2023 e si terrà presso la SEDE di Via Tiziano Vecellio, 8/C a Cuneo.

Il percorso è rivolto a soggetti DISOCCUPATI che vogliano approfondire materie ed argomenti specifici per l’inserimento negli studi professionali.





Perché scegliere il nostro corso?

Perché è estremamente concreto, corto, tenuto dagli stessi professionisti dell’ordine e perché garantisce una reale opportunità di lavoro stimolante e qualificata.

Cosa imparerai?

Tecniche di accoglienza del cliente nello studio.

Principali tecniche di archiviazione documentale ed informatica.

Evasione delle pratiche professionali presso enti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, …).

Adempimenti contabili e fiscali.

Iscriviti oggi…non aspettare!





Clicca per maggiori informazioni: TECNICHE DI CONTABILITA’ E AMMINISTRAZIONE





Sito: www.afpdronero.it

Contattaci a Cuneo: 0171 693760

E-mail: segreteria.cuneo@afpdronero.it