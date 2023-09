A Mondovì il Festival della Leggerezza

E' iniziato ieri venerdì 22 settembre la prima edizione del “Festival della Leggerezza” ospitando una serie di concerti, workshop teatrali, spettacoli, momenti di benessere, presso il suggestivo Monastero di San Biagio a Mondovì. L’iniziativa – che durerà per tutto il fine settimana – è organizzato dall’Associazione teatrale Orfeo - Cap10100, finanziato da Fondazione CRC, con il patrocinio del Comune di Mondovì e la partecipazione del Monastero di San Biagio e Associazione Gli Spigolatori.

Una tre giorni che trae ispirazione dalle visioni di Italo Calvino, in particolare dalle sue “Lezioni Americane”, in cui sviluppa il concetto di leggerezza come strumento per elevarsi rispetto alla pesantezza della realtà. Per questo motivo la manifestazione è un format artistico e culturale dove arte, musica e letteratura sono i veri protagonisti.

Valentina Gallo, direttrice artistica del Festival: “Abbiamo pensato di costruire questo festival perché sentivamo la mancanza di un contenitore culturale olistico e improntato sulla possibilità di stare bene, assieme ad altre persone, godendo di stimoli culturali e provando, attraverso questi, a scaricare le fatiche quotidiane e a darne una nuova lettura attraverso l'esperienza che la cultura offre come spazio di mediazione e narrazione. Un contenitore variegato, anche per riuscire a incrociare esperienze altre che forse ci appartengono o per le quali risuoniamo, ma che ancora non conosciamo e alle quali abbiamo paura ad esporci. E infine volevamo uno spazio culturale di alto livello all'interno di un territorio di provincia, perchè crediamo che la cultura in ogni sua forma debba essere disponibile a tutte e tutti”.

Parte del ricavato andrà a sostegno delle attività di Casa do Menor in Brasile, Guinea-Bissau e Italia, e questo festival consentirà di far conoscere l’associazione e lo spazio del Monastero di San Biagio.

È possibile acquistare i biglietti al seguente link: https://link.dice.fm/festivaldellaleggerezza

Sabato 23 settembre

ore 11:30 apertura porte

ore 11:30 area WELLNESS per tutti e tre i giorni, lezioni di yoga, danza sensibile, meditazione, pilates gratuiti per i possessori di biglietto giornaliero o abbonamento al festival

ore 14:30 - 18:30 AREA WELLNESS live set Retrix

ore 16.30 performance Maria Carolina Gasco

ore 17:30 live concert indoor Ezio Baracco e Saverio Miele

ore 18:30 performance a cura di Alfombras

ore 19:00 live concert I GHEPARDI

ore 19:30 live concert ROSITA

ore 20:00 live piano solo ROBERTO CACCIAPAGLIA

Ore 21:30 live piano solo FABRIZIO RAT

ore 22:30 NARCISSIST; AFTER PARTY DJ SET CON: THATMOLLY&GIOEXE

Domenica 24 settembre

ore 11:30 apertura porte

ore 11:30 area WELLNESS per tutti e tre i giorni, lezioni di yoga, danza sensibile, meditazione, pilates gratuiti per i possessori di biglietto giornaliero o abbonamento al festival

ore 11.30 talk con BLUFIORDALISO Sara Valinotti, esperta di botanica e blogger letteraria e La Juene Botaniste Clara Stevanato

ore 15:30 - 18:30 AREA WELLNESS ATTIVA

ore 16:30 talk Jacopo Iannuzzi vincitore del Premio Italo Calvino e Chiara D’Ippolito (organizzatrice del Premio)

ore 17:00 live concert NOENSAMBLE Noemi Bottaso

ore 17:30 Degustazione di Vino teatralizzata da La Fabbrica delle Bambole

ore 17:30 live concert Roberto Ballauri

ore 18:00 live set RYTHMÉ OPEN AIR: Guest 4mina Resident Neeca, Saharamonamour.

ore 21:00 "Memoria dal Mondo, live performance di Marta Raviglia

ore 21:30 Talk e Acustic CRISTIANO GODANO racconta Le Lezioni americane Di Italo Calvino e come il concetto di Leggerezza ha influenzato la sua scrittura.

CANALI E CONTATTI

https://www.instagram.com/festival_della_leggerezza/

https://www.facebook.com/FESTIVALDELLALEGGEREZZA

https://www.tiktok.com/@festivalleggerezza?_t=8f56RDKVCMr&_r=1