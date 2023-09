Bra, pancia mia fatti capanna con le prelibatezze di “Pro Loco in Città”

Qual è il vostro piatto preferito? Pasta? Magari tajarin o raviole che fanno sempre un figurone. Preferite la carne? Il classico maialino allo spiedo o un bell’arrosto? Patatine fritte? Lumache al guazzetto? Anguille in carpione? Torta di nocciole? Crostata di albicocche?

Qualunque sia il piatto che desiderate, lo trovate in un posto solo, in quella che sicuramente si può definire una geografia del gusto di Langa e Roero. Parliamo di Bra che stasera (sabato 23 settembre), ospiterà “Pro Loco in Città”.

Sapori, profumi e colori arriveranno in piazza Spreitenbach per la gioia dei visitatori che potranno soddisfare il palato con le portate più varie, dagli antipasti ai dolci, tutte realizzate a mano secondo le antiche ricette dei luoghi di origine. Il tutto innaffiato da ottimi vini e birra artigianale, fedele compagna nelle cene con gli amici e nelle serate allegre.

Pancia mia fatti capanna, ma pure palazzo, chalet e villa bifamiliare. C’è bisogno di spazio, molto spazio per tutte le degustazioni, pronte ad impasticciarvi mani, faccia e camicia bianca. Oltre a far venire l’acquolina in bocca, il programma sarà arricchito dalla musica di Radio Alba e tanto divertimento. Insomma, un’unica grande sagra costituita da tante piccole sagre. Tutti pronti dalle ore 18 in avanti.