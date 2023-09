Gita dell'accoglienza all'Arimondi Eula di Savigliano e Racconigi

Come da tradizione, nelle giornate del 20, 21 e 22 settembre gli studenti delle classi prime delll’Istituto “Arimondi-Eula” di Savigliano e di Racconigi sono stati coinvolti nella gita di accoglienza a Spotorno. Liceali, geometri, ragionieri e periti meccanici hanno trascorso una bellissima giornata insieme prima al palazzetto dello sport della cittadina ligure, sfidandosi in tornei di pallavolo e calcio; successivamente passeggiando sul lungomare Kennedy hanno raggiunto la spiaggia e si sono regalati un ultimo tuffo di stagione.

La gita dell’accoglienza al mare è un’importante occasione per conoscersi e per favorire, attraverso lo sport e il divertimento, la relazione tra tutti i partecipanti: alunni e docenti! E anche per avere la giusta dose di entusiasmo e motivazione per affrontare l’anno scolastico.



Un grazie per il lavoro organizzativo al Dirigente Scolastico prof. Luca Martini e ai professori di scienze motorie e a tutti i docenti accompagnatori.



L’I.I.S. Arimondi Eula apre le porte per le visite di orientamento nelle seguenti date:

SEDE DI RACCONIGI piazza Muzzone n. 6 – corsi LICEO SCIENTIFICO, COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO E PERITO MECCANICO DELL’AUTOMAZIONE

sabato 7/10/23 ore 14.30 - 18.00



SEDE DI SAVIGLIANO piazza Baralis n. 4 – corsi LICEO CLASSICO, LICEO SCIENTIFICO, LICEO SCIENTIFICO, opzione SCIENZE APPLICATE; AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING E COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

sabato 14/10/23 ore 14.30 - 18.00