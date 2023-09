Il Vallauri all’AVE Smart Revolution Tour di Torino

Nella giornata di martedì 12 Settembre 2023 le classi 4° del settore Elettrotecnica dell’Istituto Vallauri di Fossano sono state ospiti dello Smart Revolution Tour di AVE a Torino.



L’evento itinerante, riservato ai professionisti del settore elettrico, ha portato le novità smart AVE in tour con una promessa: “Dimezzare i tempi di lavoro e raddoppiare la produttività”.



Smart Revolution Tour ha permesso, tramite un’esperienza unica, di provare la nuova tecnologia smart dell’azienda di Rezzato (BS). Prima di Torino l’evento aveva toccato altre 7 città, partendo da Bari nel maggio 2022, passando per Bologna, Brescia, Padova, Roma, Napoli e Catania, per un totale di oltre 90 giorni di eventi sul territorio.



L’azienda AVE, fondata nel 1904, nel 2016 AVE è stata inserita tra le 100 eccellenze italiane, prestigioso riconoscimento che ha visto l’Azienda tra i protagonisti del Made in Italy come patrimonio nazionale ed internazionale.

AVE S.p.A. esporta in più di 70 paesi nel mondo ed è presente in molti paesi con filiali commerciali e joint venture industriali. Una realtà che può vantare l’offerta di più di 3.000 prodotti.



La serie civile connessa AVE Smart 44 presentata durante il tour è stata studiata per esigenze delle moderne smart home, caratterizzata dalla tecnologia Wi-Fi Mesh, una soluzione IoT basata su una doppia tecnologia wireless (Wi-Fi® Mesh Domina Smart IoT & Wi-Fi® standard IEEE 802.11 per la connettività al router domestico) che garantisce affidabilità e sicurezza. I dispositivi comunicano direttamente tra loro in quanto ogni dispositivo può essere il gateway del sistema, ogni dispositivo può essere monitorato ed aggiornato da remoto e, grazie alla modalità Wi-Fi direct, è possibile attivare l’impianto anche senza router e connessione ad Internet.



La partecipazione allo Smart Revolution Tour di AVE era solo su invito. I numeri della tappa di Torino sono rilevanti, circa 120 partecipanti al giorno per un totale di 6 giorni. La maggior partecipazione, ovviamente, è stata di installatori, circa il 60%, seguita dai distributori (20%) e dai progettisti (5%). La partecipazione del mondo della scuola è stata rilevante, circa il 15% delle presenze. Ha dichiarato Andrea Mazzoleni, Responsabile Marketing & Comunicazione di AVE s.p.a.: “Abbiamo dato ampio spazio al mondo scuola proprio perché AVE da sempre crede nelle nuove generazioni. Abbiamo notato che gli studenti coinvolti hanno partecipato in modo attivo all'evento; non tutte le aziende sono disposte ad investire nelle scuole soprattutto in eventi di questa portata. Non possiamo quindi che essere soddisfatti e proseguire con questo binomio.”.



Durante la giornata sono stati evidenziati, oltre alle caratteristiche tecniche dei dispositivi presentati, i ruoli fondamentali degli operatori (progettisti e installatori) nel Settore Elettrico, in un momento storico di assoluta espansione e vivacità.

Ha dichiarato Stefano Romeo della classe 4 A Elettrotecnica: “E’ stato molto interessante poter avere un contatto così diretto e pratico con una importante azienda e poter testare i loro prodotti con progettisti e installatori del settore a cui, dopo il diploma, vorrei far parte”.

Il prof. Alessio Toselli, docente della specializzazione, ha confermato: “L’esperienza è stata pienamente positiva per allievi e docenti e sicuramente rappresenta il primo passo per una proficua collaborazione con evidenti benefici per entrambe le parti.”.