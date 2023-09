Ciao ciao estate, benvenuto autunno!

Ciao ciao estate. Alle 08:49 di oggi, sabato 23 settembre, si passa dall’ombrellone al piumone con l’arrivo dell’autunno. Non è in ritardo, anche se la tradizione lo vuole nella data del 21 settembre. La variazione dipende sempre dal continuo girare della Terra attorno al Sole (365 giorni, 6 ore, 9 minuti e 10 secondi che si rimette in riga ogni 4 anni con un giorno in più nell’anno bisestile).