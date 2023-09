Grinzane Cavour sempre "più green": prodotte 903 tonnellate di rifiuti in meno

Semaforo verde per il comune di Grinzane Cavour per quanto riguarda la gestione dei rifiuti solidi urbani secondo il CoABSeR: dall'inizio del sacco conforme c'è stato, infatti, un abbattimento dei rifiuti indifferenziati, meno 903 tonnellate. La raccolta differenziata raggiunta nel 2022 ha raggiunto l'84%. L'Amministrazione comunale ha voluto ringraziare tutti i concittadini per gli ottimi risultati ottenuti, chiedendo di mantenere la stessa attenzione in futuro. "Invitiamo tutti a mantenere alta l'attenzione sui rifiuti, differenziando il più possibile e gestendo al meglio l'orario del deposito dei sacchetti nei giorni della raccolta. Auspichiamo che la strada intrapresa continui a produrre soddisfazioni sempre migliori".