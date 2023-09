La minoranza di Novello attacca il Comune: "Opera sul rio Rostagno costosa e discutibile"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata dalla minoranza comunale a Novello.

"Egregio direttore,

grazie ai fondi Pnrr il Comune di Novello ha realizzato lavori di sistemazione idrogeologica del Rio Rostagno e un manufatto di laminazione delle piene per un importo di circa 400.000,00 . Un'opera tanto costosa quanto discutibile, in quanto con una cifra nettamente inferiore si sarebbero potuto attuare misure più efficaci. I lavori, consistenti essenzialmente nella costruzione di una vasca di laminazione delle piene e nella sistemazione di briglie lungo il corso del canale, sono stati conclusi nella tarda primavera 2023, e a distanza di soli tre mesi lo spettacolo che si presenta, come dimostrano le immagini che arrivano da una segnalazione di un privato, è desolante e deprimente! Il Comune di Novello non realizza la necessaria manutenzione e l'opera si dimostra totalmente inutile. Con il forte temporale di domenica 27 agosto, la vasca di laminazione non ha raccolto acqua e si sono verificati danni da allagamento sui terreni circostanti e sulle colture di alcuni privati. Non bisognerebbe prendere i fondi pnrr se non per una effettiva efficacia e non basta realizzare le opere senza poi programmare un piano di manutenzione ordinaria periodica".

La minoranza comunale di Novello