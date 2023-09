Per il Lions Club Racconigi Charter Night con la visita del Governatore Oscar Bielli

L’anno sociale 2023-2024 del Lions Club Racconigi ha avuto ufficialmente inizio giovedì 21 settembre con la Charter Night (festeggiati i 15 anni di attività) e con la visita del Governatore del Distretto 108Ia3 PDG Oscar Bielli accompagnato dalla Signora Anita e dal Presidente della zona B - II^ Circoscrizione - Lion Raimondo Testa.

Per la verità il sodalizio racconigese aveva dato “fuoco alle polveri” già con le tre riuscitissime serate culturali di “Libri a Castello – la cultura si fa spazio” organizzate in concerto con l’amministrazione comunale di Racconigi, guidata dal socio Lions Valerio Oderda, il patrocinio di Regione Piemonte e Provincia di Cuneo e con la collaborazione di main sponsor che hanno creduto nell’iniziativa che nelle tre serate a richiamato nel Castello Reale di Racconigi più di milleduecento persone.

Al meeting di giovedì 21, organizzato con il Lions Club Cherasco, sono intervenuti numerosi soci Lions anche dai Club Bra Host, Savigliano/Saluzzo e Villastellone/Carignano.

Come consuetudine prima dell’atteso intervento al meeting del Governatore si sono svolti i Consigli Direttivi durante i quali i Presidenti del Lions Club di Racconigi Enzo Inglese poi quello del Lions Club Cherasco Roberto Icardi hanno rappresentato al PDG Oscar Bielli il programma dell’attività 2023-2024 dei rispettivi Club. Per il sodalizio racconigese il Presidente Enzo Inglese e i soci del Direttivo hanno illustrato le iniziative che saranno intraprese per l’anno sociale quali i services indicati dal Distretto 108 Ia3 e l’impegno, come negli anni passati, a continuare nelle attività a favore della comunità racconigese. Particolare impegno sarà destinato alla promozione delle attività dei Lions con momenti in Piazza tra la gente con il gazebo del Lions in occasione di eventi quali il Trovarobe, festa delle associazioni racconigesi. Nel mese di novembre verrà programmato il Banco Alimentare. Con le Scuole del territorio verrà ripresa l’iniziativa “Poster per la Pace” che anni fa aveva visto primeggiare, a livello distrettuale, un alunno delle scuole racconigesi, quest’anno il titolo del tema sarà: “Osate Sognare”. Sempre nel mese di novembre è in programma una serata di intrattenimento presso il Teatro SOMS con una nota Scuola di danza di Torino per raccolta fondi a favore dell’Associazione Oncologica Pediatrica. Sono in corso di organizzazione degli incontri con le Scuole Superiori per parlare dei LEO e degli scambi giovanili. In primavera si terranno i consueti screening di prevenzione al glaucoma e al diabete. Quest’ultima attività sarà svolta in collaborazione con la C.R.I. di Racconigi.

Nel suo intervento al meeting, che si è svolto nella storica sede dell’Arancera di tenuta Berroni, il Governatore Oscar Bielli ha posto l’accento sull’importanza dell’attuazione dei temi istituzionali: Vista, ambiente, fame, oncologia infantile, diabete, particolare attenzione, ha chiesto il PDG Oscar Bielli, dovrà essere riservata ai giovani, promuovendo una sempre maggiore collaborazione coi LEO CLUB che possono, con la loro vitalità ed intraprendenza, dare le giuste dritte per progettare il lavoro che ci aspetta." Particolare interesse sarà riservato a promuovere contatti ed iniziative con le Istituzioni e le Associazioni di volontariato del territorio.

Nel corso della serata è stata accolta nella famiglia Lions del Club di Racconigi un nuovo socio: la D.ssa Simona Bertero di Carmagnola, funzionario Regione Piemonte e attualmente assessore agli affari legali e contenzioso, ricerca finanziamenti e risorse umane del Comune di Carmagnola.