Bra, Scimone si defila, per il centrodestra in pista Panero

“Sono onorato e lusingato, ma non posso accettare la candidatura a sindaco perché voglio continuare a fare il medico, professione che amo e per la quale ho molti progetti in corso”.



Con la signorilità che lo contraddistingue, Camillo Scimone declina l’offerta di chi avrebbe voluto che si tuffasse nella mischia amministrativa di Bra il prossimo anno.



Lo fa ringraziando per le attestazioni di stima che gli sono arrivate da più parti mostrandosi però irremovibile nella sua decisione.



Medico, direttore sanitario della clinica Città di Bra, impegnato su vari fronti della Sanità, già sindaco di Bra dal 2004 al 2009, era l’uomo che il presidente della Regione Alberto Cirio avrebbe voluto mandare in campo per tentare di strappare il municipio della Città della Zizzola al centrosinistra guidato da Gianni Fogliato.



Su Scimone ci sarebbe verosimilmente stata un’ampia intesa, quella che era mancata nel 2019 quando i tre partiti, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, non erano riusciti a trovare un accordo col geometra Sergio Panero, che infatti aveva affrontato la sfida elettorale in modalità civica ottenendo il 17,2%.



Risulta che ora le divergenze di allora siano venute meno e pare dunque essere proprio Panero, attuale consigliere di minoranza, l’uomo su cui il centrodestra fa affidamento.



Bra – nella spartizione del centrodestra – tocca a Fratelli d’Italia.

Così è stato stabilito in considerazione del fatto che Alba è appannaggio di Forza Italia, Fossano della Lega mentre Saluzzo resta in forse pur avendo anche qui FdI accampato un diritto di primogenitura.



In predicato, oltre a Panero, poteva esserci Roberto Russo, già assessore comunale a Bra e poi in Provincia, presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Bra, Langhe e Roero e da poco responsabile del dipartimento regionale del partito di Lavoro, Istruzione e Formazione professionale, ma per lui sembra essere disponibile una candidatura alle regionali come espressione di questa porzione di territorio della Granda.



Il centrodestra – da quel che si evince – intende imprimere un’accelerazione considerando questa volta “contendibile” la città di Bra, ritenuta una roccaforte del centrosinistra nella geopolitica cuneese, da anni saldamente presidiata dal Pd di Bruna Sibille e Gianni Fogliato.



Ciò che è assodato è che Sergio Panero non accetterà egide di partito ma manterrà, anche in questa tornata, la sua connotazione civica pur avendo il sostegno dei tre partiti.



Ricordiamo che nella passata competizione elettorale il centrodestra si era affidato all’avvocata Annalisa Genta, dimessasi dal Consiglio sei mesi fa.



La partita si era conclusa al ballottaggio: 57,1% per Fogliato contro il 42,9% a Genta.