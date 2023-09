Il ritmo contagioso dell'Imperial Dance ha richiamato oltre 350 persone alla settimana di prove gratuite

Questa settimana l'Imperial Dance di Cuneo ha dato il via a una nuova stagione di corsi che promettono di portare il ritmo e la gioia della danza in ogni angolo della comunità.





Con una vasta gamma di corsi per bambini, ragazzi e adulti, l'Imperial Dance offre un'opportunità straordinaria per esplorare il mondo della danza in tutte le sue sfaccettature. Dai ritmi accattivanti della Salsa & Bachata ai balli Caraibici e Latino Americani per i più giovani, dalla vivace e divertente Zumba al Ballo Anti Age e al Balla & Snella, l'offerta formativa è davvero completa.

La risposta iniziale è stata travolgente, con oltre 350 persone che hanno avuto l'opportunità di provare le varie discipline sportive offerte dalla scuola. L'energia palpabile nei corridoi e nelle due sale da ballo testimonia l'entusiasmo e il desiderio di esplorare il mondo della danza.

Anna, Ilaria ed Eros, istruttori di Imperial Dance, sono entusiasti di questa nuova stagione e desiderano ringraziare tutti coloro che hanno scelto di condividere questa esperienza con loro.



I tutor con la loro passione contagiosa, promettono di ispirare e aiutare ogni allievo lungo i corsi e nelle serate di allenamento collettivo.

L'Imperial Dance è un luogo dove le persone di tutte le età possono scoprire la bellezza della danza, migliorare la forma fisica e creare connessioni significative con gli altri ballerini. La danza non è solo un'arte, ma anche una forma di espressione, un modo per liberare lo stress e aumentare la fiducia in sé stessi.

Per coloro che sono interessati a sperimentare la magia della danza, l'Imperial Dance offre l'opportunità di fare una prova gratuita. Basta contattare direttamente la scuola al numero 340.3311994 per prenotare la propria lezione di prova. Gli istruttori saranno lieti di guidarvi attraverso le diverse opzioni di corso e di aiutarvi a scegliere quella più adatta alle vostre esigenze e ai vostri obiettivi.

La danza è molto più di una serie di movimenti coreografati; è un viaggio emozionante alla scoperta di sé stessi attraverso il movimento e la musica. L'Imperial Dance di Cuneo è il luogo ideale per iniziare questo viaggio o per approfondire la propria passione per la danza, grazie a istruttori appassionati, una comunità accogliente e una vasta gamma di corsi adatti a tutte le età e livelli di esperienza.

Iniziate il vostro viaggio nella danza oggi stesso e unitevi all'entusiasmante comunità di ballerini all'Imperial Dance di Cuneo. Siate pronti a scoprire il vostro ritmo unico e a ballare verso una vita più felice e sana.

Vi aspettiamo sulla pista nostra pista da ballo!

La passione per la danza è un linguaggio universale che unisce le persone di tutte le età, vi aspettiamo!

Chiama il 340-3311994 oppure su WhatsApp https://wa.me/393403311994 o visita il sito https://www.imperial-dance.it/