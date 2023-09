Riparte il corso di orientamento musicale ad indirizzo bandistico

Il corso sarà tenuto da docenti professionisti diplomati: il prof. Maurizio Caldera per gli ottoni, il prof. Alessio Mollo per le ance, e Giorgia Garelli per il flauto. Alla fine delle lezioni gli allievi potranno entrare tra le fila della Banda Musicale e cimentarsi tra i vari brani del repertorio, che spazia dalla musica classica al pop, senza tralasciare le colonne sonore più famose ed il jazz.