Cuneo Granda Volley e Paulaner Oktoberfest Cuneo, vicini di casa e partner

Vicini di casa e partner: la collaborazione tra Cuneo Granda Volley e il Paulaner Oktoberfest Cuneo si rafforza ulteriormente. L'evento organizzato dalla società Sidevents, che fino a domenica 8 ottobre richiamerà migliaia di frequentatori nell'area allestita presso il palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta, giovedì 28 settembre sarà la cornice della presentazione della prima squadra e del settore giovanile biancorosso (ore 18,30, ingresso libero), in una serata che prevede anche uno spettacolo pirotecnico pet friendly in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono di Cuneo (ore 22) e tanta musica con la band tributo agli 883 Max Mania e dj set.

Grazie alla sinergia tra Cuneo Granda Volley e il Paulaner Oktoberfest Cuneo, tutti coloro che effettueranno una prenotazione online per il Paulaner Oktoberfest Cuneo sul sito www.oktoberfestcuneo.it riceveranno un buono sconto del valore di 5 euro da utilizzare sul sito www.liveticket.it per l'acquisto di biglietti per le prime tre partite casalinghe di campionato (sabato 14 ottobre ore 18,30 contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano, sabato 21 ottobre ore 20,30 contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, domenica 5 novembre ore 17 contro la Igor Gorgonzola Novara). L'offerta non è cumulabile con altre promozioni. Il buono sconto si aggiunge al carnet di buoni spesa da 200 euro da spendere nelle attività commerciali aderenti di Cuneo e vallate a cui la prenotazione online sul sito dell'Oktoberfest dà diritto. Ad oggi, sono 66 gli aderenti all'iniziativa tra bar, ristoranti e negozi di tutti i settori, segnalati sul sito dell'Oktoberfest in una mappa informativa.