Volley A2/F: dopo il "Ko" di ieri la Lpm Bam Mondovì supera il Lecco per 3-0 e chiude al terzo posto il Trofeo Bellomo di Castellanza

Terzo posto per la Lpm Bam Mondovì nel Trofeo "Mimmo Bellomo" di scena a Castellanza, giunto alla sua 43^ edizione. Dopo la sconfitta subita nella semifinale di ieri ad opera dell’Albese Como (3-0), le Pumine si sono riscattate nella “finalina” per il 3° e 4° posto di questo pomeriggio. Le ragazze di Marco Gazzotti hanno superato con un netto 3-0 l’Orocash Picco Lecco, che in semifinale era stata sconfitta dalla Futura Busto Arsizio per 3-1.

Il match è sempre stato sotto il controllo delle Pumine, che hanno chiuso agevolmente il primo set sul 25-18. Il secondo parziale, anch’esso condotto per larghi tratti dalle rossoblù, ha registrato nel finale il tentativo di rimonta delle Lecchesi, ma il Puma è riuscito a trovare la zampata vincente per chiudere sul 25-23. Il terzo set, infine, è terminato sul 25-20.

Tra le migliori in campo senza dubbio la capitana Laura Grigolo, che ha messo a referto 15 punti (50%). Terzo posto, dunque, per la Lpm, mentre il Trofeo è andato nelle mani della Futura Busto Arsizio, che in finale ha superato l'Albese Como per 3-1. Ecco, invece, il tabellino della gara disputata nel pomeriggio tra Mondovì e Lecco:

LPM BAM MONDOVI'-OROCASH LECCO 3-0 (25-18; 25-23; 25-20) durata: 1.23

LPM BAM MONDOVI’: Allasia 6, Lux 9, Marengo 2, Coulibaly 1, Lapini, Farina 2, Pizzolato 3, Grigolo 15, Riparbelli 7, Tellone, Decortes 10, Manig. Allenatore: Marco Gazzotti; 2° All. Claudio Basso

OROCASH LECCO: Rimoldi 3, Zojzi 12, Bazzani, Casari, Mainetti, Frigerio, Conti 8, Sassolini, Morandi, Piacentini 7, Barbagallo, Badalamenti 2, Caneva 9. Allenatore: Gianfranco Milano; 2° All. Federico Belloni