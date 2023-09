A Mondovì la prima mostra personale di Giovanni Gastaldi

Mattia Germone, presidente Confcommercio As.Com Monregalese: "Ospitare la prima mostra 'personale' di Giovanni Gastaldi è per noi di Confcommercio motivo di un triplice orgoglio. In primis perché l’artista esprime attraverso le sue opere la bellezza degli edifici, dei monumenti e dei panorami del nostro meraviglioso territorio valorizzandolo e facendoci notare particolari che spesso noi diamo per scontati e non vediamo. In secundis è la valorizzazione della professione di Giovanni, che ha scelto di vivere e lavorare nella città in cui è nato. Nonostante non sia probabilmente una scelta strategica, rispetto a scegliere di vivere in una grande città più aperta a queste nuove professioni e forme d’arte e che può offrire più opportunità lavorative. Ecco, questo coraggio gli va riconosciuto! Per questo, grazie anche al coinvolgimento ed alla disponibilità del presidente di Confcommercio Provincia di Cuneo Luca Chiapella, nomineremo Giovanni Gastaldi come rappresentante del nostro territorio in Confcommercio Professioni. Possiamo sicuramente vantare di aver rappresentato per primi una professione, che credo nei prossimi anni sarà sempre più diffusa, considerando l’importanza, sempre più attuale, della comunicazione attraverso nuove forme grafiche. Inoltre ci onora avere esposti nella nostra sede i lavori più importanti di Giovanni, che ha già raggiunto grandi obiettivi che hanno dato a lui in primis, ma anche a chi gli vuole bene, tante soddisfazioni! Doveroso inoltre il mio ringraziamento a nome di tutto il direttivo al vice presidente Aldo Malfassoni e al Presidente dell’Associazione Culturale NoSignal Marwan Chaibi, che hanno curato l’allestimento e la promozione della mostra”.

Giovanni Gastaldi, illustratore, grafico e fumettista: “Vivere e lavorare nella città in cui sono nato e cresciuto è un privilegio unico, se poi è bella come Mondovì non ha veramente prezzo. Siamo fortunati perché viviamo in un territorio bellissimo e ho deciso di rimanere qui consapevolmente. Sarei potuto andare via e sicuramente avrei avuto moltissime altre occasioni rimanendo a Milano, dove ho studiato e lavorato, ma chi può saperlo con certezza assoluta? La qualità della vita non si può barattare con il profitto … o forse sì?

Sono molto contento di aver realizzato questa mia prima mostra personale qui, dove mi sono formato e dove spesso prendo ispirazione per le mie illustrazioni. Le quali si collegano molto alla visione di Confcommercio, perché io traduco e comunico sensazioni per clienti, case editrici, testate giornalistiche e aziende che hanno bisogno di una trasposizione nella lingua universale delle immagini di concetti e pensieri. In più oggi che è una giornata di grandi inaugurazioni esce, in tutte le librerie, il libro che ho illustrato per Lapis: “Tutto il bene che puoi fare”. Vorrei ringraziare di cuore Mattia Germone e Marwan Chaibi, che hanno creduto in questa avventura fin dall'inizio, e voi tutti che siete qui!”.

Marwan Chaibi, presidente Associazione Culturale NoSignal ETS: “Se Maometto non va alla Montagna, è la montagna ad andare da Maometto, no? Giovanni ha deciso di rimanere qui, ma sono le “occasioni” a cercarlo e a scegliere di farsi raccontare dalla sua mente creativa. Il campo di gioco per lui non è un problema, semmai un vantaggio. Spesso noi, che siamo avvolti dalla bellezza, non siamo capaci a valorizzarla perché l’abbiamo sotto casa, vicino a noi, nella piazza che attraversiamo tutti i giorni. Ogni tanto ci serve un Giovanni che ci faccia da filtro e ci permetta di vedere attraverso un fascio di luce differente. Un esempio? La mostra “Postcards From Here”, realizzata per la Mostra dell’Artigianato Artistico 2023 ed esposta qui in As.Com, all’interno di questa esposizione che con pochi colori e pochi tratti racchiude l’essenza delle relazioni tra le persone e luoghi che li abitano. Noi siamo molto fortunati ad averlo qui, e siamo anche molto fortunati ad averlo come Art. Director di NoSignal Magazine.

Un grande ringraziamento va a Mattia Germone, Presidente ConfCommercio e a tutto il direttivo dell’As.Com che ci ha permesso di allestire questa mostra all’interno della loro sede. Non vediamo l’ora di collaborare ancora su altri progetti e iniziative. Un grande grazie va a Giovanni Gastaldi che ci permette di godere delle sue illustrazioni e della sua presenza”.

La collaborazione con l’artista da parte di Confcommercio prevede infatti un'iniziativa di forte impatto sul territorio dei 21 comuni rappresentati da As.Com. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso di valorizzazione culturale e artistica del territorio su una tela nascosta, ossia i negozi sfitti, incentivando anche nuove aperture. Il tutto è reso possibile grazie all’aiuto messo a disposizione da parte di tutti i sindaci dei comuni coinvolti.

La mostra sarà visitabile liberamente tutti i giorni dal lunedì al giovedì: 9.00-12.30 e 14.40-17, il venerdì: 9.00-12.30.

La mostra è stata realizzata dall'associazione culturale NoSignal Ets, un'associazione no-profit, nazionale, under 35 nata a Mondovì ed espansasi in tutta Italia. L’associazione vuole dare uno spazio, una dimensione, dove i ragazzi e le ragazze possono essere se stessi e raccontare se stessi e lo fa attraverso NoSignal Magazine, una rivista culturale indipendente e aperta.