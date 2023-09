Aumenti agli infermieri, la nota dei sindacati confederali: "Nostro obiettivo sono sempre i lavoratori"

Venerdì 22 settembre 2023 si è concluso in ASL CN 1 un importante accordo per tutto il personale del comparto; un accordo che ha determinato per ciascun dipendente una media di circa 1.200 euro come arretrati.

L’accordo siglato venerdì rappresenta la conclusione di un percorso lungo e complesso di discussione e confronto serio e rigoroso con l’azienda da parte dei tre sindacati confederali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. Un confronto che ha sempre avuto come obiettivo quello di premiare adeguatamente i lavoratori del comparto senza dimenticare mai le poste di bilancio e dunque avanzando richieste congrue sul piano economico. Una consapevolezza che non tutti hanno mostrato. Il rigore delle nostre rivendicazioni si è più volte scontrato con le fantasiose ed irrealizzabili richieste avanzate da altri sindacati. Riteniamo, da sempre, che approcciare la trattativa con correttezza sia presupposto indispensabile per ogni futuro risultato.

Con questo accordo è stata riconosciuta una quota di 700 euro una tantum per tutti i dipendenti del comparto. Una quota che, soprattutto oggi con il caro vita che non accenna a rallentare, costituisce un importante supporto economico.

Sempre con questo accordo è stato aumentato lo stipendio tra i 200 e i 300 euro annui a regime (quota max prevista da CCNL) per tutti i ruoli ricoperti all’interno dell’Azienda, sia sanitari, che amministrativi e tecnici.

Abbiamo saputo valorizzare il personale che opera in condizioni di particolare disagio (notturno, pronta disponibilità, servizi particolari) aumentando le relative indennità.

Riteniamo di aver raggiunto un traguardo significativo comparato alle risorse date. Ogni anno come sindacati confederali pianifichiamo la nostra contrattazione ad inizio anno partendo dall’imprescindibile aspetto delle risorse aziendali a disposizione.

Le trattative sono spesso complesse, tante volte silenziose e alla fine, come in questo caso, soddisfacenti. Il nostro obiettivo sono sempre i lavoratori e non, un minuto dopo aver siglato l’accordo, sul quale in parte non vi era condivisione d’intenti, mandare note stampa per intestarsi meriti non propri.



Come Sindacati confederali abbiamo ritenuto importante scrivere queste righe per fare emergere i termini reali della trattativa che ha portato tanti benefici ai lavoratori del comparto dell’Asl Cn1.

Già al lavoro per garantire attraverso i prossimi accordi una seria ed efficace tutela dei lavoratori.



Le Segreterie e le RSU di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL