“Buone pratiche per la mobilità aziendale”: se ne parlerà in un incontro con Confindustria Cuneo

Mercoledì 27 settembre, nell’ambito della terza edizione del “Cuneo Bike Festival”, il ricco calendario di eventi organizzati dal Comune di Cuneo dedicati alla mobilità sostenibile, Confindustria Cuneo ospiterà dalle 15 alle 17, l’incontro “Buone pratiche per la mobilità aziendale”.

Il confronto sarà occasione per la presentazione delle best practices di mobility management aziendale tra cui la mobilità a chiamata per le aziende proposto da Bus Company nell’ambito del servizio My Shuttle per CNH Industrial, il noleggio biciclette per le aziende proposto da Bus Company, il caso Bike to Work di Adriani Spa e le iniziative di mobility management dell’Agenzia della Mobilità dell’Alto Adige.

L’evento è riservato a mobility manager aziendali del territorio.

Per partecipare, scrivere a i.abatedaga@confindustriacuneo.it