Alba, il nuovo Mercatò Extra di San Cassiano preoccupa i residenti: "Il traffico sarà ingestibile"

Il nuovo Mercatò Extra di San Cassiano ha aperto lo scorso 21 settembre, ma già preoccupa i residenti per quanto riguarda la viabilità di corso Europa e le zone limitrofe.

Sono i rappresentanti dei Comitati di quartiere Masera, Piave e San Cassiano a esprimere il proprio disagio: "L'apertura del nuovo punto vendita non potrà che congestionare ulteriormente il traffico della zona, aumentando un disagio che già esiste da tempo. Il traffico su corso Europa e su corso Barolo, già oggi intenso, sarà con tutta probabilità aumentato dalle auto dei privati cittadini nonché dal trasporto logistico dei mezzi a servizio della nuova struttura commerciale. Intorno alla scuola Rodari e in prossimità della rotonda di via Dario Scaglione gli intasamenti sono già frequenti e la viabilità risulta già complicata".

Ma non sono le uniche criticità che fanno emergere i quartieri: "In certi periodi dell’anno transitano in zona anche i mezzi agricoli delle cantine per il conferimento delle uve; non ultimo, peserà sulla viabilità anche il traffico proveniente dalla tangenziale, a breve convertita in autostrada. Corso Europa e, a valle, corso Barolo risulteranno ancor più congestionati di quanto lo siano già oggi e di conseguenza più pericolosi, per automobilisti, ciclisti e pedoni. La preoccupazione sorge anche perché non è stata a oggi completata la strada che, passando dietro il nuovo supermercato, avrebbe dovuto collegare la rotonda dell’Apro con strada Gamba di Bosco e la rotonda della Vigna, scaricando così parte del traffico gravante su corso Europa".

I rappresentanti dei tre quartieri della zona interessata, a cui si è aggiunto il comitato Vivaro, hanno richiesto un incontro con il sindaco Carlo Bo e gli assessori competenti per chiedere all'Amministrazione come intenda far fronte al problema.