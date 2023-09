Le associazioni fondiarie e i Gruppi di Azione Locali cuneesi protagonisti di un convegno a Roma

“Valorizzare terre abbandonate nelle aree interne: beni pubblici e servizi eco-sistemici”: questo il titolo del convegno organizzato a Roma il 21 settembre dalla Rete Rurale Nazionale e dal Crea per portare all’attenzione nazionale la realtà dell’associazionismo fondiario come valido e innovativo strumento per il recupero produttivo e la gestione collettiva delle superfici abbandonate e per la rivitalizzazione del settore agricolo e del ciclo agro-silvo-pastorale; un tema sempre più impattante soprattutto sui territori rurali di montagna e di alta collina, caratterizzati da fenomeni sempre più diffusi di abbandono.

Il convegno, moderato da Francesco Mantino, dirigente del Crea, ha visto la partecipazione di numerosi relatori, a partire dal professor Andrea Cavallero (ex Università degli Studi di Torino, Disafa), che ha evidenziato gli effetti positivi delle AsFo sul recupero e la gestione di numerosi piccoli appezzamenti non più coltivabili in forma individuale: riduzione del rischio idrogeologico, contrasto agli incendi, contenimento dello sviluppo incontrollato della boscaglia di invasione, incremento della biodiversità e tutela del paesaggio, ecc.

Interessanti le esperienze concrete delle associazioni fondiarie (AsFo) cuneesi.

“L’AsFo di Montemale nasce nel 2014 in un’area di bassa valle per recuperare gli appezzamenti invasi da arbusti e piante di scarso valore economico e paesaggistico e ridestinare i terreni al pascolo secondo l’utilizzo tradizionale – racconta il presidente Fabrizio Ellena –. L’associazione ha assunto negli anni sempre più una importante funzione sociale e aggregativa, con una buona dialettica interna, a beneficio di tutta la comunità; la stessa efficacia si riscontra anche nelle AsFo di Macra, Melle e Busca, anch’esse finanziate dal Gal”.

“Le tre AsFo dell’Alta Langa sono nate nel 2019. A Monesiglio abbiamo recuperato ex coltivi abbandonati e invasi dalla vegetazione arboreo-arbustiva con la coltivazione del mandorlo, ripristinando parallelamente terrazzamenti, muretti a secco e viabilità di accesso. – racconta Giovanni Magliano, Presidente dell’AsFo Rocca Bianca – L’AsFo ‘Terre dei Ciabot’ di Torre Bormida ha recuperato terrazzamenti su cui realizzare una tartufaia controllata, coltivando orticole e dando spazio a pascoli ovi-caprini. Ad Arguello, grazie a ‘Ritorno al Futuro’, le aree recuperate sono state destinate a noccioleti e vitigni autoctoni come il Lizairet”.

Mariolina Pianezzola e Giusi Casucci, direttrici del GAL Tradizione delle Terre Occitane e GAL Langhe Roero Leader, hanno illustrato il ruolo dei rispettivi gruppi di azione locale nel sostegno finanziario agli interventi di recupero e nell’attività di animazione locale che ha favorito la costituzione delle AsFo; i due Gal, insieme al Gal Valli Gesso Vermenagna Pesio, sono gli unici tre in Italia che, nell’ambito del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte, hanno finanziato con bandi pubblici il recupero di terreni incolti.

Enrico Raina – in rappresentanza della Regione Piemonte (tra le poche Regioni italiane ad aver emanato una propria legge sull’associazionismo fondiario) – ha parlato della Legge Regionale sulle AsFo, portando anche l’esperienza dell’AsFo “Paradiso” di Mompantero costituitasi dopo il terribile incendio in Val Susa nel 2017, che rende in modo efficace l’importanza della gestione collettiva per la tutela delle aree forestali da incendi e frane.