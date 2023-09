Lesegno, in fase di ultimazione i lavori di pulizia e ritinteggiatura dei portici

I portici di Lesegno cambiano volto. Grazie alla collaborazione di diversi volontari e del Comune, sono iniziate negli scorsi giorni le operazioni di pulizia e stucco, oltre alla sabbiatura e recupero di alcuni soffitti con travi in legno, utili all'intervento di ritinteggiatura.

In settimana il sindaco Emanuele Rizzo con i volontari Marco Mazza, Silvia Roberi, Maurizio Silvano (ceto), Michele Pecollo (cantoniere) e Reali Bonaventura, ha partecipato alla operazioni di 'restyling' dei portici, che saranno ultimati entro la fine di questa settimana.

"Grazie a tutti i volontari e al cantoniere per il tempo che hanno dedicato al nostro paese. - il commento del sindaco - Prossimamente si interverrà anche nei portici in piazza Cristina del Carretto. Sono molto orgoglioso della risposta della nostra comunità: questi lavori danno un'immagine più gradevole al nostro comune e i nostri volontari sono stati grandiosi. Questo non sarà un lavoro definitivo perché abbiamo in progetto di rifare anche l'illuminazione e la pavimentazione di questi portici e in piazza, ma questo è un primo passo per valorizzare il nostro centro storico e la sua archittettura."