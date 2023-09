"Lo sport fortifica, lo studio nobilita": ultimi giorni per partecipare, in palio 12 borse di studio e altri premi

Nato da un'idea della sezione di Bra dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport, oggi vede in campo l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Gruppo Comunale di Bra unitamente alle realtà di Bagnolo Piemonte/Barge e Valle Po e Saluzzo/Piasco e Valle Varaita per una collaborazione che mai come in questa occasione moltiplicherà i risultati: saranno infatti assegnate 12 borse di studio (gift card) del valore di 250 euro e numerose menzioni d'onore.