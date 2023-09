Mondovì: Ascom Monregalese incontra la nuova comandante dei Carabinieri Borelli

Venerdì scorso presso la sede di Confcommercio As.com. Monregalese si è tenuto un incontro tra il Consiglio Direttivo dell'Associazione e la neonominata Comandante dei Carabinieri di Mondovì Capitano Francesca Borelli.



L'occasione è stata oltremodo utile per un aperto confronto e una proposta di collaborazione ad ampio raggio per affrontare insieme le problematiche della città, non solo legate al commercio, che emergeranno o che si sono già palesate nel corso degli anni.



Una particolare attenzione ai giovani e alla collaborazione che si svilupperà per evitare incidenti dovuti spesso al consumo eccessivo di alcolici ed altre sostanze e per tutelare la sicurezza nelle aree più critiche del territorio cittadino. Piena disponibilità da entrambe le parti per mantenere la città vivibile e sicura, attrattiva per il turista e rispettosa delle norme: contraffazione, somministrazione di alcol ai minori, disturbo della quiete pubblica e sicurezza stradale i principali argomenti trattati con un occhio particolare alla funzione che il negozio di vicinato ha assunto negli ultimi anni quale presidio di legalità e riferimento per il cittadino.



Al termine dell'incontro, che ha coinciso con l'inaugurazione della mostra di Giovanni Gastaldi (giovane illustratore monregalese), il presidente Mattia Germone ha consegnato alla Comandante una mongolfiera appositamente creata dalla Ceramica Besio recante il simbolo di As.com. Monregalese come augurio di buon lavoro e di proficua collaborazione.



Un ringraziamento particolare è stato dedicato al precedente Comandante Tenente Colonnello Ambrosino Tala trasferito a Torino per altro prestigioso incarico, per l'ottima collaborazione e la disponibilità dimostrata negli anni.